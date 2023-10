La sorprendente razón por la que las celebs están dejando de usar maquillaje

El uso del maquillaje con fines estéticos es un concepto milenario que se remonta hasta las sociedades egipcias antiguas y cuyos productos y técnicas de aplicación han ido evolucionando conforme pasa el tiempo, ya que, al igual que otras modas, han ido adecuándose de acuerdo a las necesidades de la época.

Igualmente, conforme ha ido avanzando la línea del tiempo de la humanidad, el maquillaje ha ido adquiriendo el carácter de herramienta, por su utilidad para potenciar la belleza de las mujeres, siempre de acuerdo al canon establecido por la coyuntura. Sin embargo, debido a que la imposición de estereotipos fue un factor que solía tener una tendencia a volverse cada vez más rígido y hostil para las mujeres, muchas personalidades influyentes decidieron abandonar por completo el uso de sofisticados makeups, tanto en su día a día, como en eventos y alfombras importantes.

Tal fue el caso de la cantante y compositora Alicia Keys, a quien se le considera una de las precursoras del movimiento “No make up is the new makeup”, debido a que desde 2016 ha cumplido con su palabra de no volver a usar maquillaje, justificando su decisión bajo el argumento de lucha en contra de los estándares de belleza determinados por la industria cosmética.

Se le considera a Alicia Keys una de las pioneras en romper con la dependencia al maquillaje @aliciakyes

Otras famosas que han renunciado al maquillaje

Kate Holmes es otra de las celebs que ha renunciado a maquillarse, demostrando en redes sociales que la belleza va más allá del físico y que un ser atractivo encuentra realmente su encanto en su actitud.

La madre de Suri Cruise tampoco es partidaria de utilizar maquillaje en su día a día @katieholmes

Ahora, las pocas veces que la actriz y también ex de Tom Cruise recurre al maquillaje, opta por lucir de la manera más natural posible, optando únicamente por la colocación sobre su rostro de combinaciones en tonos nude y pequeñas cantidades de contour.

Por su parte, Pamela Anderson, la ex “guardiana de la bahía”, también se ha sumado a la iniciativa de Keys, revelando su militancia con el movimiento en la última edición de la Semana de la Moda en París, donde apareció de cara completamente lavada, explicando que el mayor motivo de su decisión se basó en el fallecimiento de su maquillista de toda la vida, quien perdió la batalla contra el cáncer de mama.

El ícono de los 90´s, Pamela Anderson ha renunciado a aparecer maquilllada en eventos importantes @pamelaanderson

Las nuevas generaciones también están dejando de maquillarse

Zendaya es una de las celebridades más jóvenes que se ha sumado a la tendencia de mostrarse 100% al natural.

Zendaya ha publicado en sus redes sociales varias fotografías donde se le ve sin una gota de maquillaje @zendaya

Después de mostrarse en pantalla desaliñada y sin una gota de maquillaje, por sus interpretaciones como “MJ”, en Spiderman y “Ru”, en Euphoria, la estadounidense se ha convertido en todo un ícono del #NoMakeup. Su compañera en Disney, Bella Thorne y otras figuras influyentes entre las nuevas generaciones, como Kim Kardashian, también han cedido a abandonar la dependencia a las brochas y polvos y ahora aparecen más constantemente al natural en redes y en sus apariciones en vivo.

La ex actriz de Disney Bella Thorne es una mujer que gusta de poner el ejemplo para las nuevas generaciones sobre la autoaceptación al natural @bellathorne

A pesar de ser una de las representantes del makeup, Kim Kardashian se ha desprendido de la dependencia a los productos cosméticos @kimkardashian

Y, ¿tú que opinas? Estarías dispuesta a renunciar al maquillaje diario, como estas famosas.