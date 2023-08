La gran lección de amor propio que da Cameron Díaz con su rostro al natural

A sus 50 años, Cameron Diaz ha demostrado que sigue siendo bella con o sin maquillaje, y que no se necesita tanto producto de belleza para quererse así misma, dándonos una lección de amor propio.

Desde que la actriz se retiró de la pantalla grande, hemos visto que su vida ha cambiado bastante en casi todos los aspectos. Desde tomarse una selfie o salir a la calle sin una gota de maquillaje, hasta tener su marca de vinos, dando también un gran mensaje de autoestima, aceptación y empoderamiento.

Siendo uno de los rostros más bellos y amados de Hollywood durante la época de los 90 y principios de los 2000, Cameron ha decidido en los últimos años dejar de usar maquillaje y vivir al natural.

La principal y poderosa razón por la que Diaz ya no quiere maquillarse, es porque todos esos productos de belleza causaron en el pasado varios estragos a su autoestima.

“Soy absolutamente una víctima de toda la cosificación y explotación social a la que están sujetas las mujeres. Yo misma he comprado todos los productos en ciertos momentos”, reconoció la actriz de Loco por Marry.

También aceptó que verse al espejo sin compararse con los estándares de belleza le cuesta bastante. “Es difícil no hacerlo, es difícil no mirarse al espejo y no juzgarse a sí misma frente a otros tipos de marcadores de belleza”, reveló.

A sus 50 años, Cameron Diaz le gusta lucir al natural y presumir sus arrugas Instagram @camerondiaz

Ahora, la vida de Cameron Diaz ha dado un giro radical y se acepta tal como es, sintiéndose muy orgullosa de sus arrugas y sin miedo a mostrarlas. Además, ha explorado otras facetas como escritora y empresaria.

Tiene una marca propia de vinos rosados y blancos, ideales para veganos y fans. Mientras que en 2016 lanzó “El libro de la longevidad”, en el que habla sobre cómo envejecer con fuerza, gracia, salud y sabiduría.

Así es como la bella Cameron nos muestra que una mujer no solo la define el cuerpo que tiene, y que la ropa o maquillaje que usa no es lo único que le da valor como persona. Por ello, los esfuerzos de la actriz para que ella y todas las mujeres aprendan a aceptarse y valorar el envejecimiento, son una gran lección de amor propio.