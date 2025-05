Luce siempre arreglada: los 5 cortes de pelo para mujer más fáciles de peinar

¿Te ha pasado que amas cómo te dejaron el corte en el salón, pero al día siguiente simplemente no sabes cómo repetir ese look? Muchas veces, lo que necesitamos no es un peinado nuevo, sino un corte de cabello inteligente, de esos que se acomodan solos, favorecen tu rostro y hacen que te veas arreglada… incluso si solo te diste un retoque rápido antes de salir.

Este 2025, los cortes prácticos, versátiles y de bajo mantenimiento están en tendencia. Pensados para mujeres activas, profesionales o simplemente para quienes quieren verse bien sin complicarse, aquí te compartimos los cortes de pelo fáciles de peinar que te ayudarán a lucir pulida todos los días, sin necesidad de plancha, brushing o estilista personal.

Cortes de cabello prácticos para verte impecable todos los días

1. Long bob con puntas desfiladas

Un clásico moderno que nunca falla. Este corte a la altura de los hombros, con puntas suavemente texturizadas, cae con naturalidad y se acomoda sin esfuerzo. Puedes dejarlo secar al aire y solo dar forma con los dedos o aplicar un poco de mousse si quieres volumen.

2. Melena recta a la clavícula

Si prefieres el cabello largo pero sin complicaciones, este corte es ideal. Al ser recto y sin capas, se ve pulido aunque no esté peinado. Es perfecto para mujeres con cabello lacio u ondulado que buscan un look elegante sin esfuerzo. Se puede recoger fácilmente o llevar suelto con raya al centro.

Captada en las calles de Nueva York, Victoria Beckham nos dio las claves para usar el clavicut. Getty Images

3. Shag suave con fleco abierto

El corte shag regresa este año con una versión más ligera, que aporta volumen, movimiento y un toque juvenil. El flequillo tipo cortina suaviza las facciones y se acomoda solo. No necesitas alaciar ni usar tenazas: este look se ve mejor cuando se deja fluir.

4. Pixie texturizado

Corto, práctico y estiloso. El pixie con capas ligeras y textura en la parte superior te da un aire moderno sin que tengas que peinarlo demasiado. Solo necesitas un poco de crema para peinar o cera ligera para definirlo… ¡y listo! Ideal si buscas un cambio liberador.

El corte pixie lo puedes peinar con flequillo @taylor_hill

5. Corte en capas largas para cabello fino

Este corte da movimiento sin perder longitud. Las capas ayudan a que el cabello se acomode solo y no se vea “pegado” al rostro. Es perfecto para quienes tienen poco tiempo y buscan un look natural pero con forma. Puedes dejarlo secar al aire o hacer una trenza suelta para darle ondas suaves.

E corte en capas añade volumen y movimiento al cabello largo, creando un look sofisticado y natural. FREEPIK

Verte bien no debería ser complicado. Con el corte adecuado, puedes lucir arreglada todos los días sin necesidad de plancha ni horas frente al espejo. Ya sea que prefieras un estilo corto, medio o largo, estos cortes están diseñados para adaptarse a tu ritmo y hacerte sentir bien… incluso en los días más ajetreados.