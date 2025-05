¿Qué hacer si te hicieron un mal corte de pelo? 6 trucos infalibles para salvar tu melena

Todas hemos estado ahí: sales del salón con una sonrisa educada, pero por dentro estás pensando… “¿Qué me hicieron?”. Un mal corte de pelo puede ser desmoralizante, sobre todo si no era lo que esperabas o simplemente no favorece tu rostro. Pero antes de desesperarte, debes saber que hay soluciones reales —y estilosas— que pueden ayudarte a recuperar el control de tu melena y tu seguridad en ti misma.

Ya sea que te cortaron más de lo que pediste, que el estilo no va contigo o que las capas quedaron desiguales, estos trucos infalibles te permitirán salir airosa de la situación, mientras tu cabello crece o encuentras el corte ideal para corregirlo.

No entres en pánico: hay formas inteligentes (y con estilo) de solucionar un corte fallido

1. Texturiza las puntas para suavizar el corte

Si el corte quedó muy recto o “duro”, pedir a tu estilista que texturice las puntas puede ayudar a que el cabello caiga con más movimiento. Esto es especialmente útil en cortes tipo bob o en capas mal integradas. Las tijeras de entresacar suavizan las líneas y hacen que el peinado se vea más natural.

La salud del cabello puede marcar la diferencia, incluso con un mal corte. GETTY IMAGES

2. Cambia la forma en que peinas tu cabello

Un cambio en la dirección de la raya o usar secadora para dar volumen en la coronilla puede transformar completamente un corte que no te favorece. Por ejemplo, una raya lateral profunda puede disimular asimetrías o cortes muy cortos en la parte frontal.

3. Agrega ondas o textura para disimular errores

El cabello liso marca cada línea mal hecha, pero las ondas suaves o el estilo messy son perfectos para camuflar cortes irregulares. Usa tenaza, plancha o incluso trenzas para dormir si no quieres aplicar calor. El volumen extra y el movimiento ayudan a que el corte luzca más intencional.

4. Accesorios estratégicos al rescate

Diademas, pasadores, mascadas y pinzas son aliados poderosos. No solo ayudan a estilizar un mal corte, sino que dan un aire chic mientras esperas que el cabello crezca. Una mascada bien colocada o un pasador con diseño puede desviar la atención del corte y enfocarla en tu estilo personal.

5. Considera un retoque con propósito

Si el corte realmente no tiene solución con estilizado, lo mejor es acudir a un profesional para que lo corrija estratégicamente. A veces, convertir un corte fallido en un pixie o un bob bien estructurado puede ser la mejor opción. No temas un cambio: muchas veces, los errores llevan a los mejores descubrimientos de estilo.

Accesorios como diademas o mascadas salvan cualquier mal día de cabello. Getty Images

6. Cuida tu cabello como nunca

Cuando no puedes hacer mucho en términos de forma, enfócate en la salud y brillo del cabello. Mascarillas, aceites, tratamientos sin enjuague y evitar el calor excesivo ayudarán a que tu melena luzca más bonita, incluso si no tiene el corte ideal. Un cabello sano siempre se ve mejor.

Un mal corte de pelo no es el fin del mundo, aunque al principio lo parezca. Con creatividad, productos adecuados y un poco de paciencia, puedes transformar ese “error” en una oportunidad para redefinir tu look, probar algo nuevo o simplemente aprender qué te favorece. Recuerda: tu melena crecerá, pero tu actitud lo puede todo.