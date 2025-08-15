Harry y el rey Carlos, ¿rumbo a una tregua? Detalles de su posible encuentro

El príncipe Harry y su padre, el rey Carlos III, han estado distanciados desde que el duque de Sussex y su esposa, Meghan Markle, se separaron de la familia real en 2020 y se mudaron a California.

Aunque Harry ha viajado a casa en contadas ocasiones, la última vez que se cruzó con su padre fue en febrero de 2024, después de que Carlos hiciera público su diagnóstico de cáncer.

El príncipe espera que durante su próximo viaje al Reino Unido, finalmente pueda tener un encuentro con su padre y hablar sobre una reconciliación y su posible regreso a la familia real.

El posible encuentro del príncipe Harry y el rey Carlos III

Tras el diagnóstico de cáncer de su padre, Harry ha hecho más intentos por acercarse a su familia, pero aún sin éxito, las diferencias con su familia han seguido creciendo, el pasado mes de abril no logró obtener seguridad financiera del gobierno del Reino Unido.

Durante una entrevista para la BBC, Harry explicó que esta decisión había sido influenciada por su padre.

“En las manos de mi padre hay mucho control y capacidad. En última instancia, todo esto podría resolverse a través de él. No necesariamente interviniendo, sino apartándose y permitiendo que los expertos hagan lo necesario”.

El hijo menor de la princesa Diana, afirmó que su padre se niega a hablar con él, y aseguró querer hacer las paces.

“Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando”, dijo. “La vida es valiosa. No sé cuánto tiempo le quede a mi padre”.

Intentos de reconciliación entre el príncipe Harry y el rey Carlos III

Al mes siguiente, se informó ampliamente que los equipos de Harry y Carlos se reunieron en secreto en el Reino Unido. Varios medios aseguraron en ese momento que discutieron una posible resolución a futuro.

La directora de comunicaciones del duque y la duquesa, Meredith Maines, estuvo en Londres para reuniones rutinarias con el equipo de comunicaciones de la Familia Real Británica.

