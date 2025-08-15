Justin Bieber y su hijo Jack marcan tendencia con adorable outfit rosa en pareja

Justin Bieber, de 31 años, enterneció a sus seguidores el pasado jueves al publicar en Instagram una dulce fotografía de su hijo, Jack Blues, de 11 meses, fruto de su matrimonio con Hailey Bieber, de 28. En la imagen, padre e hijo lucen adorables atuendos rosas a juego, reflejando lo mucho que el cantante disfruta de su rol como papá.

Justin Bieber y su hijo Jack Blues con atuendo rosa

Justin y el pequeño Jack, que está por cumplir su primer año de vida, presumieron sus outfits a juego, el cantante lleva una sudadera de color rosa neón y vaqueros rotos, mientras el pequeño usaba leggins, camiseta sin mangas y gorra del mismo tono.

Bieber se mostraba protector con su bebé en la fotografía, sujetándolo con un abrazo para asegurarse de que no cayera del sofá en el que disfrutaban del paternal momento.

En otra fotografía que compartió ese mismo día, se podía ver al Jack sentado de espalda en un campo de golf, vistiendo una camiseta blanca y amarillas con pantalones negros.

“Jack fue fotografiado desde atrás, sentado junto a una de las camisetas mientras su padre le tomaba una foto”, escribió Bieber en el pie de foto.

¿Cómo es Justin Bieber como papá?

De acuerdo con el medio Us Weekly, el pequeño Jack ha creado un lazo muy especial entre sus padres, Justin y Hailey, su llegada los ha hecho muy felices.

“Justin y Hailey notaron un cambio total en su matrimonio desde que renovaron sus votos en mayo de 2024 y dieron la bienvenida al bebé Jack. Él realmente les ha traído mucha felicidad y una conexión renovada, Justin realmente es un buen papá”.

Por otra parte, el 5 de agosto Justin lanzó el video musical de su canción YUKON, y sorprendió a sus fans con tiernas imágenes de él junto a su hijo.

Otras escenas incluyeron a Bieber besando los dedos de los pies del pequeño, un primer plano del niño de casi un año tratando de alcanzar la cámara, una toma de la familia de tres personas sentadas juntas en la parte trasera de un bote y un clip de Hailey sosteniendo a su hijo en el agua.

Es evidente que Bieber disfruta mucho de su nueva etapa como padre, y que intenta ser el mejor compañero de su bebé.