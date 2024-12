Lucky, Romantic, Happy: Las nuevas fragancias de Maja que combinan con tu estado de ánimo

Por: Gabriela Santillán. MAJA lanza su colección más esperada en 10 años, pensada para mujeres que buscan aromas innovadores y llenos de personalidad, pero… ¿Qué hace tan especial a esta línea? No solo son fragancias con un aroma increíble, sino que están diseñadas para conectar con tus emociones. Te invitamos a descubrir tres nuevos perfumes que no solo huelen bien, ¡sino que te brindan una experiencia sensorial única!

¡Encuentra tu aroma ideal según tu personalidad!

En un mundo donde las mujeres modernas buscan algo más que productos comunes, las fragancias de MAJA se presentan como una propuesta única que va más allá de un simple perfume. La marca tiene como misión ofrecer experiencias olfativas excepcionales que no solo sorprenden, sino que también tocan profundamente el corazón de quienes las eligen. Cada fragancia está pensada para ir más allá del aroma, creando una conexión emocional que trasciende lo convencional y fusiona la elegancia atemporal con la autenticidad de cada mujer.

Recientemente tuvimos la oportunidad de conversar con Rubi Santiago, Gerente de Marca de MAJA, quien nos compartió más detalles sobre la nueva línea de fragancias pensadas especialmente para la mujer moderna. Rubi nos contó cómo cada producto de esta colección está diseñado para ser mucho más que un simple perfume: es una historia olfativa que acompaña y enriquece el estilo de vida de las mujeres que buscan calidad, aromas únicos y una verdadera conexión emocional con lo que llevan.

¿Cuál es el objetivo que tiene Maja para lanzar estos nuevos perfumes?

Desde sus inicios, hace más de 100 años, Maja® ha representado la belleza, feminidad y elegancia de las mujeres maduras principalmente, con fragancias únicas inspiradas en los aromas más seductores e icónicos. Hoy queremos llevar todo este conocimiento y elegancia a las mujeres jóvenes. En la actualidad vivimos en mundo de muchos cambios y así son las mujeres modernas, siempre en movimiento, que no están casadas con ser una cosa nada más si no son multifacéticas… queremos darles un producto justo como ellas… un producto que puedan ponerse dependiendo de cómo se sienten o quien quieren ser hoy. Es por eso que tenemos Maja Colecciones, 3 nuevas fragancias que ayudarán a conectar con las mujeres ya sea con su lado energético, romántico, dulzura, etc. Ya no tienen que casarse con un perfume si no escoger cada día el que más las representa.

Equipo Marketing Fragancias Grupo Grisi y Directora de Marketing Grupo Grisi (de izquierda a derecha, Rubi Santiago Gerente Jr Maja, Cinthia Carvallo Gerente Sr Fragancias, Maricarmen Balbin Directora de Marketing Grupo Grisi, Arantza Alcantara Asistente de Marca Maja y #Be Grisi)

¿Cuál es el mensaje central de estas fragancias?

Estas fragancias son una expresión de elegancia atemporal que se entrelaza con la autenticidad de la emoción. Creemos en la conexión de “fragancia = emoción” por lo que estamos creando 3 fragancias que conecten con sentimientos reales de las consumidoras.

Hoy puedes ser Romántica pero mañana puedes sentirte Afortunada o Feliz, hay una Fragancia de Maja que te acompañará en cada momento de tu vida.

¿Qué notas olfativas tiene cada fragancia?

ROMANTIC: está hecha para mujeres románticas. Su aroma floral amaderado envuelve tus sentidos, ayudándote a crear tu propia historia, con elegancia y seducción.

HAPPY: es perfecta para aquellas que irradian alegría y vitalidad. Este aroma floral acuático te sumerge en días radiantes, llenos de felicidad y momentos inolvidables.

LUCKY: es ideal para vivir la euforia de esos días especiales. Una fragancia de madera floral con sus adictivas notas de ámbar que crean momentos de éxtasis y bienestar donde sobresale tu dulzura y calidez.

¿Para qué tipo de mujer están inspirados estos perfumes?

Está dirigido a mujeres modernas que aprecian la elegancia y buscan experiencias sensoriales en su vida cotidiana. A aquellas que disfrutan de momentos especiales y quieren hacerlos memorables. Mujeres multifacéticas que no están casadas con una personalidad si no que pueden ser una mujer diferente cada día.

¿A partir de cuándo estarán a la venta y en donde podremos comprarlas?

A partir de ya pueden encontrarlo en Mercado Libre, Amazon, Woolworth y Del Sol y próximamente estarán disponibles en Chedraui y Sanborns.

Cada fragancia de la marca busca empoderar a la mujer, invitándoles a expresar su belleza a través de los sentidos. Con ingredientes excepcionales y cuidadosamente seleccionados, Maja crea productos que cuentan historias únicas, reflejando la personalidad, el estado de ánimo y la individualidad de quien los lleva.