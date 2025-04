Pixie vs shaggy: los cortes en tendencia para este 2025 y cómo elegir el ideal según tu tipo de rostro

Las tendencias en peluquería para este 2025 se dividen entre dos cortes de cabello icónicos que regresan con fuerza: el pixie y el shaggy. Ambos ofrecen versatilidad, frescura y un toque de rebeldía. Sin embargo, elegir el adecuado podría ser una tarea no tan sencilla como parece.

Así que si este es tu caso, no te preocupes que aquí te damos una pequeña guía de cuál haircut escoger para sacarle el máximo provecho a tus facciones y que luzcas a la moda. ¡Toma nota!

¿A quién le favorece el corte pixie?

El pixie sigue siendo uno de los cortes más solicitados este 2025, pero con variaciones que lo hacen aún más favorecedor. Su nueva versión incorpora flequillos largos y desfilados, aportando un marco suave al rostro y disimulando líneas de expresión.

Elcorte pixie queda bien en rostros alargados y ovalados, y puedes usarlo con flequillo para suavizar las facciones Getty Images

En cuanto a qué tipo de rostro podría convenirle este corte, queda bien principalmente en caras con forma ovalada, alargada y en forma de corazón y es ideal para quienes buscan un look sofisticado y de bajo mantenimiento. Además, permite experimentar con accesorios llamativos y maquillaje audaz, ya que el rostro queda completamente enmarcado.

¿A quién le favorece el corte shaggy?

Mientras que el shaggy regresa con una versión más pulida y femenina y favorece, sobre todo, a los rostros redondos, cuadrados y alargados, aunque puede adaptarse casi a cualquiera. Este corte se caracteriza por sus capas desiguales y textura desordenada, ofreciendo volumen y movimiento natural.

El shaggy es perfecto para quienes buscan un cambio de look que sea relajado pero con personalidad. Su mantenimiento también es sencillo, y se puede adaptar fácilmente a diferentes texturas de cabello, desde liso hasta rizado.

El corte shaggy es ideal para personas que quieran dar mayor sensación de volumen en su cabello Instagram @jennaortega

Y si aún teniendo esta información sigues con dudas sobre cuál corte elegir, te recomendamos que antes de tomar una decisión definitiva visites a un estilista de confianza que analice tus facciones, tu textura capilar y el mantenimiento que estás dispuesta a llevar.

Recuerda que un buen profesional puede ajustar cualquiera de estos cortes para realzar tus puntos fuertes y disimular aquello que menos te gusta. Además, podrá adaptar este corte a tu estilo de vida, ya sea que busques practicidad diaria o un cambio radical que marque una nueva etapa personal.

Cualquiera que sea el caso, no tengas miedo a cambiar de imagen si eso es lo que sientes que te hace falta. Suelta viejos estilos y abraza cortes que no solo transforman el exterior, sino que también empoderan desde adentro. Ya sea con un pixie audaz o un shaggy lleno de libertad, lo más importante es que elijas un look que te haga sentir tú misma, que acompañe tu etapa actual y celebre tu autenticidad.