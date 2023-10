Por Halloween, Adele cambia de look y nos encanta el resultado

Adele –quien mantiene una residencia en el Colosseum del Hotel Caesars Palace, en Las Vegas– sorprendió a sus fans con un original cambio de look de temporada: ¡vestida de Morticia Addams! Un vistazo a lo que se espera para Halloween.

Actualmente, Adele se encuentra presentado “Weekends with Adele”. Recientemente, el calendario de presentaciones se amplió, agregando 32 fechas más. La próxima nueva temporada comenzarán el viernes 19 de enero de 2024 y se extenderán hasta el sábado 15 de junio de 2024.

Tras la residencia en la ciudad que nunca duerme, la cantante, de 35 años, tomará un tiempo fuera: “Después de Las Vegas, realmente quiero obtener un título en Literatura Inglesa”, dijo vía The Sun. “Si no hubiera tenido éxito en mi canto, creo que definitivamente sería una maestra. Creo que sería profesora de literatura inglesa”, añadió.

El look clásico de Adele

Aunque su imagen física ha sufrido un cambio radical, Adele ha mantenido un look de moda que tiende a lo clásico. Su estilo se complementa con un maquillaje sofisticado, que resalta por un dramático cat eye para enfatizar su mirada, tez impecable, contour para afinar sus facciones y unos labios llenos de volumen en tonos neutros o rojos.

Michael Ashton es el maquillista de Adele y ha sido responsable de su icónico look: “La primera vez que trabajamos juntos y le puse delineador de ojos, no creo que hubiéramos pensado que se volvería tan icónico”, dijo a Page Six, hace un par de años.

En cuanto a su cabello, a Adele le encantan los peinados voluminosos, en un modo retro. Ya sean ondas glamorosas, muy estilo Hollywood años 20, o recogidos clásicos, con un elegante moño clásico.

Dejando a un lado el crepé para añadir volumen y las toneladas de laca para fijarlo, Adele nos sorprendió con una nueva imagen: misteriorsa, dramática y llena de significado.

Adele se encuentra dando una serie de conciertos en Las Vegas. Cortesía

Por Halloween, Adele cambia de look

Por temporada de Halloween, Adele cambia de estilo de maquillaje, deja su clásico delineador por un crear un juego de sombras que añadió profundidad a la mirada de la cantante. Incluyo un contour facial extremo y dramático, para enfatizar sus pómulos, y le dio más volumen a sus labios con un efecto degradado.

Actualmente, el responsable del maquillaje de Halloween es Anthony H. Nguyen. Quien también trabaja con Katy Perry, Ava Max, Dua Lipa y Christina Aguilera.

Para el peinado, se recurrió a una peluca larga, en color negro obsidiana y con un alaciado perfecto, muy parecido al personaje de Morticia Addams



La cantante usó un vestido de Arturo Obegero, la prenda tenía un gran escote y cuello de vampiro, y enfatizaba su silueta.



El acertado look de terciopelo negro fue elegido y complementado por la estilista de la cantante, Jamie Mizrahi, quien tambien trabaja con Jennifer Lawrence. El diseñador elegido, de origen asturiano, lanzó su primera colección de moda hace apenas 3 años y ya ha vestido a Beyoncé.



Aún con disfraz de Morticia Addamas, para Halloween, Adele no cambia, pues mantiene una estética clásica y un look sofisticado que complementa su música y su imagen atemporal. Por algo nos encanta.