Qué es el ‘chevon french’, el diseño de uñas moderno que lució Jennifer Lopez, ideal para +50

Jennifer Lopez, conocida por imponer tendencias, ha vuelto a robar miradas con un diseño de uñas moderno: el chevron french. Este estilo reinventa la clásica manicura francesa, dándole un giro geométrico que resulta sofisticado y rejuvenecedor, ideal para mujeres mayores de 50 años que buscan mantener un look fresco y a la moda.

¿En qué consiste el ‘chevron french’?

A diferencia de la tradicional manicura francesa, que utiliza una línea curva blanca en la punta de las uñas, el chevron french apuesta por un diseño en forma de “V”. Este detalle angular agrega profundidad visual y modernidad a las uñas, adaptándose a todo tipo de longitudes y formas. Jennifer Lopez combinó este diseño con un color base nude y un acabado brillante, que resalta por su elegancia discreta.

Este estilo no solo es versátil, sino que también puede personalizarse. Puedes optar por puntas en colores metálicos, tonos pastel o incluso experimentar con combinaciones más atrevidas como el negro o el dorado. Es perfecto para cualquier ocasión, desde eventos formales hasta looks casuales.

El chevron french es ideal para quienes desean uñas modernas sin caer en diseños extravagantes. Su apariencia limpia y estilizada rejuvenece las manos al tiempo que proyecta sofisticación. Además, el diseño en “V” crea un efecto visual que alarga las uñas, haciendo que las manos luzcan más estilizadas.

Jennifer Lopez demuestra que el estilo no tiene edad, y este diseño es un ejemplo de cómo pequeños detalles pueden transformar un look por completo. El chevron french también es una excelente opción porque no requiere un mantenimiento complejo, lo que lo hace práctico para mujeres ocupadas.

Cómo lograr el ‘chevron french’ en casa

Aunque es recomendable acudir a un profesional para un acabado impecable, puedes recrear este diseño en casa siguiendo estos pasos:



Prepara tus uñas: límalas para darles forma y aplica una base protectora. Elige el color base: aplica dos capas de esmalte nude o transparente para una base uniforme. Crea el diseño: con un pincel fino o cinta adhesiva, dibuja una “V” invertida en la punta de cada uña con el color de tu elección. Finaliza: aplica un top coat para sellar el diseño y darle brillo.

El diseño de uñas chevron french, ideal para mujeres mayores de 50, es la tendencia que combina sofisticación y versatilidad en cada manicura.

Para su interpretación del chevron french, Jennifer optó por un tono blanco clásico combinado con un esmalte nude, logrando un resultado sofisticado y minimalista. Este diseño, acompañado de joyas discretas y maquillaje neutro, fue la elección perfecta para complementar su look.

Si buscas una forma de modernizar tu manicura francesa tradicional, el chevron french es la tendencia que necesitas probar. Inspirada en íconos como JLo, este estilo no solo resalta tus uñas, sino que añade un toque de frescura y elegancia que nunca pasa desapercibido.