Qué es el maquillaje monocromático (y cómo lograrlo como una experta)

El maquillaje monocromático ha ganado popularidad en los últimos años por su sencillez y sofisticación. Este estilo, que se centra en el uso de un solo tono o gama de colores en todo el rostro, ofrece un look armonioso y moderno que puede adaptarse a cualquier ocasión. Pero, ¿qué es exactamente el maquillaje monocromático y cómo puedes lograrlo como una experta?

¿Qué es el maquillaje monocromático?

El maquillaje monocromático es una técnica que consiste en usar un solo color o diferentes tonos de un mismo color en los ojos, mejillas y labios. Este enfoque unificado no solo simplifica el proceso de maquillaje, sino que también crea una apariencia cohesiva y pulida. Puede ser tan sutil o llamativo como desees, dependiendo del tono que elijas y de la intensidad de la aplicación.

Por ejemplo, si eliges un look en tonos rosados, podrías usar un tono suave de rosa en los párpados, un rubor rosado en las mejillas y un labial rosa a juego. El resultado es un look equilibrado y estéticamente agradable que resalta tu belleza natural sin parecer exagerado.

Un solo color puede transformar tu maquillaje en una obra de arte de simplicidad y elegancia. GETTY IMAGES

Pasos para lograr un look monocromático perfecto

1. Elige tu color base

El primer paso para crear un maquillaje monocromático es elegir un color base que complemente tu tono de piel y tu estilo personal. Los tonos neutros como el beige, el melocotón o el marrón son ideales para looks de día, mientras que los colores más intensos como el rojo, el burdeos o incluso el púrpura funcionan perfectamente para eventos nocturnos o looks más dramáticos. No olvides considerar la ocasión y el ambiente al seleccionar tu color.

2. Prepara tu piel

Una piel bien preparada es esencial para cualquier look de maquillaje. Limpia e hidrata tu rostro para crear una base lisa y uniforme. Luego, aplica una base de maquillaje que se funda bien con tu piel, seguida de un corrector para ocultar cualquier imperfección. Para un acabado perfecto, sella todo con polvo translúcido, asegurando así que tu maquillaje dure más tiempo.

3. Aplica el color en los ojos

Comienza tu look monocromático aplicando la sombra de ojos en el tono elegido. Utiliza una brocha suave para aplicar un tono claro sobre todo el párpado como base, luego intensifica el color en la cuenca y en la línea de las pestañas con un tono más oscuro de la misma gama para añadir profundidad. Si quieres un look más sofisticado, puedes optar por un delineado suave en el mismo tono para definir tus ojos.

4. Agrega rubor en las mejillas

El siguiente paso es aplicar el color en las mejillas. Utiliza un rubor del mismo tono que tu sombra de ojos para mantener la cohesión. Sonríe y aplica el rubor en las manzanas de tus mejillas, difuminándolo hacia las sienes para un acabado natural. Esto no solo unifica el look, sino que también añade un toque de frescura a tu rostro.

Completa tu maquillaje monocromático con un labial que armonice con el resto de tu look para un acabado impecable. Instagram @gigihadid

5. Labios a juego

Completa tu maquillaje monocromático con un labial que combine con los tonos que has utilizado en tus ojos y mejillas. Puedes optar por un labial mate para un look moderno y sofisticado o un gloss para un toque de frescura y juventud. Si te sientes aventurera, añade un poco de brillo en el centro de tus labios para crear la ilusión de mayor volumen.

Para dar vida y dimensión a tu rostro, aplica un poco de iluminador en los puntos altos de tus pómulos, en el puente de la nariz y en el arco de Cupido. Esto realzará tu look sin romper la armonía del color.