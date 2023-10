Renata Notni desfila en París y, en exclusiva, cuenta su experiencia

Para Renata Notni, desfilar bajo la Torre Eiffel “es un sueño hecho realidad”. La actriz mexicana, quien por segunda ocasión representó a las latinas en una espectacular pasarela en París, habla de su experiencia en exclusiva para Vanidades.

Sin duda, el monumento, también conocido como la “Dama de Hierro”, es toda una institución, pero las mujeres que modelaron bajo ella, también lo son. El desfile reunió a Viola Davis, Kendall Jenner, Eva Longoria, Helen Mirren, Coco Rocha y Camila Cabello, entre muchas más, quienes formaron parte de la sexta edición de “Le Défilé Walk Your Worth”

En el marco de la Semana de la Moda de París, como patrocinador oficial, L’Oréal París organiza esta icónica pasarela a manera de tributo al empoderamiento de la mujer.



¿Cómo te sientes de formar parte nuevamente el desfile de L’Oréal París durante Paris Fashion Week?

Me llena de orgullo y es un honor para mí estar aquí, por segundo año, representando a las latinas. Compartir la pasarela con tantas mujeres que me inspiran tanto personalmente, como profesionalmente, es un sueño hecho realidad.

Desfilar debajo de la Torre Eiffel es la cosa más imponente y más hermosa que te puede pasar Renata Notni

¿Este año superó tus expectativas o cambió tu opinión?

Definitivamente superó mis expectativas. Lo que hizo que cambiara mi opinión fue que este año me sentí mucho más en familia, ya es mi tercer año con la marca, y es mi segundo año en el desfile. Entonces, me sentí mucho más en confianza y solamente me enfoqué en disfrutar el momento.



¿Qué hizo única la experiencia?

Definitivamente tuvo que ver el lugar. Obviamente todos, cuando pensamos en París, lo primero que se nos vienen a mente es la Torre Eiffel. Por eso desfilar debajo de la Torre Eiffel es la cosa más imponente y más hermosa que te puede pasar.

La actriz mexicana, de 28 años, compartió la pasarela con mujeres que la inspiran personal y profesionalmente. Getty Images

¿Tuviste la oportunidad de elegir la ropa o tu look?

Sí, elegí mi ropa y mi look. Pues el año pasado fuimos por un estilo, completamente diferente, estaba con un vestido rojo y, en maquillaje, un look smokey eye.

Este año decidimos ir por lo opuesto, algo mucho más fresco y juvenil. Me encantó mi look, junto con Luis Torres, también creamos un look de maquillaje que me fascinó. Los que me conocen saben que soy aficionada del skincare. Por eso, quería que se viera la textura de la piel, que se ve una piel glowy, sana y creo que lo logramos. Quedé muy feliz con mi maquillaje.

Cuando empiezas a tomar decisiones desde el amor propio, empiezas a tomar decisiones más acertadas y te pones en un lugar más privilegiado. Renata Notni

¿Qué nuevo truco tip de maquillaje aprendiste?

Me encantó que Luis Torres agarró muchísimo la onda de lo que le pedí, lo que les dije ahorita pedí que fuera un look que se viera natural, que no se viera cargado o que no se viera como forzado y lo logró completamente.

Le pedí como algo súper glowy y tenía un acabado lustroso en los ojos que se vea como medio húmedos los ojos. La textura de la piel quería que se viera y lo logramos.



¿Con qué celebridades conviviste y cómo fue tu experiencia?

¡Eso fue una locura! Estuve con Viola Davis, Andy MacDowell, Camila Cabello, Heller Mirren, Eva Longoria bueno, o sea, hay una lista interminable y fue algo increíble.

Como te decía, son mujeres que admiro tanto personal como profesionalmente. Y ver cómo todas se aplauden entre ellas, como todas nos celebramos entre nosotras, fue un un mensaje de vida también muy bonito como este mensaje de sororidad, hermandad entre mujeres, apoyarnos entre nosotras.



¿Qué significa para ti el mensaje que transmite “Le Défilé Walk Your Wort”?

Para mí es un mensaje que tenemos que repetirnos todos los días. Ayer fue el momento de celebrarlo, pero, para mí, es algo que tienes que mostrar. Cuando sales a la calle, sabiendo tu valor y dándote ese lugar en la vida.

En tu vida personal y en tu vida profesional, cuando empiezas a tomar decisiones desde el amor propio, desde el respeto a ti misma, empiezas a tomar decisiones mucho más acertadas y te pone en un lugar mucho más seguro y privilegiado.

Sin duda, la experiencia que vivió Renata Notni al modelar en París, bajo la Torre Eiffel, junto a Viola Davis, Andy MacDowell, Camila Cabello, Heller Mirren y Eva Longoria, entre otras, ha sido la oportunidad de compartir el reconocimiento y una celebración a la hermandad que debe existir entre las mujeres.