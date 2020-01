Blake Lively habla por primera vez de su vida como madre de tres niños

Tras convertirse en madre por tercera vez junto a su marido Ryan Reynolds el año pasado, Blake Lively ha regresado por todo lo alto a la escena pública para promocionar su nueva película y, pese a lo reacia que se muestra siempre a hablar de su vida doméstica, sí ha reconocido que estos días le supone un pequeño desafío hasta salir de casa.

«Ha sido como pasar de dos a tres mil. Me refiero a que ahora tenemos muchos niños, es una locura. Nos superan en número y puede resultar abrumador», reconoció la antigua protagonista de Gossip Girl a su paso por el programa Good Morning America.

«La gente siempre te dice que cuando tienes el tercer no notas la diferencia, que resulta más sencillo adaptarse a ese cambio. Y yo te puedo asegurar que eso lo dicen quienes no tienen tres críos en casa. Es una locura, pero aquí me tienen”.

Aunque ella asegure sentirse sobrepasada, lo cierto es que volvió a dar una lección de estilo en la presentación este lunes de The Rhythm Section.

No cabe duda de que la temporada de premios ha echado de menos a la reina indiscutible de la alfombra roja y ella no decepcionó a nadie al optar por un vestido negro de terciopelo con escote bardot que parecía recién salido de los años dorados de Hollywood y que combinó con unas llamativas botas Louboutin hasta la rodilla y unos guantes de látex.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images