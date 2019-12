Demi Lovato tiene nuevo tatuaje

La cantante Demi Lovato tiene un nuevo tatuaje, como se puede apreciar en la publicación que compartió en Instagram el famoso artista Doctor Woo, responsable de buena parte de los grabados en tinta que acumula la estrella del pop en su piel. En esta ocasión, la intérprete estadounidense quiso reivindicar con su gesto su ardua lucha contra las adicciones y eso explica que se haya limitado a inmortalizar en su cuello la palabra ‘superviviente’.

«Una superviviente de verdad @demilovato #agujafina», escribió el famoso tatuador californiano junto a una imagen de su último trabajo para la afamada vocalista: un calificativo que, sin duda, encaja en la trayectoria vital de la joven artista, quien sufrió una sobredosis el año pasado que casi le cuesta la vida y que, en consecuencia, la llevó a abrazar un estilo de vida mucho más saludable en todos los sentidos.

De hecho, hace solo unas semanas, Demi comentaba con total sinceridad sobre el cambio de mentalidad tan profundo y positivo que había venido experimentando a lo largo del último año y medio, al que han contribuido tanto sus breves pasos por rehabilitación como la terapia psicológica concebida para reforzar su, por lo general, frágil autoestima.

«Creo que nunca antes había estado en tan buena sintonía conmigo misma, con quien soy de verdad y con el momento vital en que me encuentro. Me he dado cuenta de que la vida no merece la pena si no la vives para ti. Cuando vives para servir a los demás, tarde o temprano te das cuenta de que así no funcionan las cosas».

https://www.instagram.com/p/ByRAwFHBYxV/