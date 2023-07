Dulce María nos cuenta en exclusiva todo sobre su nueva etapa de vida

Aunque Dulce María ha llegado a pensar en el retiro, por ahora está viviendo un gran momento profesional con su regreso a la televisión y la esperadísima gira de RBD.

Hace poco más de dos años Dulce María se convirtió en mamá. Dio a luz una preciosa niña, como siempre soñó. Sin embargo, su embarazo y el hecho de ya no ser una mujer que ‘sólo veía por ella’ para atender y cuidar a un pequeño ser, ha sido muy duro, esto debido, en gran parte, a los estragos de la pandemia de COVID-19.

En lo que va de 2023, además de tener una de las encomiendas más retadoras, que es criar a una hija, Dulce María ha estado muy activa trabajando en sus facetas de cantante y actriz, y la vemos feliz. En redes sociales es una de las celebridades consentidas. Sus publicaciones en Instagram tienen enamorados a sus seguidores. En ellas se muestra como la mujer y mamá real que es, sin filtros, porque esa es su bandera de vida y la que siempre ha transmitido a su público: aceptarse y amarse tal y como es.

Pero no la ha tenido fácil, ya que hay presión y señalamientos respecto a los estándares de belleza y figuras ‘perfectas’: “Muchas cosas cambiaron en mi cuerpo después del embarazo. Unas me gustaron y otras no tanto, y estoy trabajando en ellas, pero por mí, no para complacer a alguien. Nuestro físico no nos define, por eso creo que hay que abrazarlo en la versión en la que estemos”.

“Nadie puede decirte cómo debes verte o juzgarte. Sé tú misma, lucha por tus ideales”.

Christopher Armenta

MÁS ALLÁ DE LA BELLEZA

El reconocimiento y éxito de Dulce María no es gratuito. Si bien ser integrante de RBD fue un momento cumbre en su vida profesional, la intérprete y actriz tiene más de 30 años de trayectoria artística: “Empecé a trabajar desde los cinco, y entre los 15 y 30 años no paré. Fue la época más intensa de mi carrera”.

Hoy día, con 37 años de edad, una hija de dos, el sueño cumplido de grabar su primer disco independiente, series en streaming vistas en todo el mundo y un papel protagónico escrito para ella (Piensa en mí), nos confiesa que la Dulce María que era antes de convertirse en mamá se ha transformado en una nueva versión, “poco a poco he empezado a reencontrarme, aunque siempre con las dudas de ‘¿qué más soy aparte de mi físico? ¿Qué más puedo obtener después de ser mamá?’”.

Estas reflexiones llegan junto con aquella que se planteó en 2018, un año definitorio en su vida: “Estaba gozando que por fin saldría mi primer disco independiente, Origen, como una manera de honrar por qué había decidido ser cantante. También había empezado con la serie Falsa identidad. Todo iba muy bien. No obstante, me empecé a cuestionar sobre si realizarme profesionalmente lo era todo, pues había una mujer en mí que deseaba realizarse de otros modos. Me dije: ‘Quiero formar una familia y hacer otras cosas”.

EL NUEVO ROSTRO DE DULCE MARÍA

La cantante está en la gira de RBD y no sabe lo que pasará mañana: “En realidad estoy muy agradecida con mi familia, con mi esposo y con mi bebé por acompañarme en el logro de mis metas. Ahora viene la gira, que es un regalo muy grande, pero no sé qué vendrá después. Tampoco sé si ahí se va a cerrar un ciclo, aunque en teoría sí. No sé si ahora sí me voy a alejar un rato. Lo que tengo por ahora es agradecimiento”.

Aunque la famosa actriz y cantante señala que se ha tardado en volver a concentrarse en ella, las presiones ya no le quitan el sueño: “Debemos ser pacientes con nosotras mismas. Hay que abrazar la etapa en la que nos encontremos. Es importante trabajar por sentirnos bien con nosotras mismas y yo ahora me siento muy bien”, concluye emocionada.

