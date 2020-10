Todo lo que se sabe del próximo proyecto de George Clooney con un reparto que incluye al mexicano Demián Bichir y habla sobre cambio climático: The Midnight Sky.

Netflix ha lanzado el tráiler de The Midnight Sky (Cielo de medianoche), drama posapocalíptico producido, dirigido y protagonizado por George Clooney. La cinta llegará a la plataforma de streaming en diciembre de 2020. Y si algo llama la atención una vez más en el actor que a sus casi 60 sigue filmando, es una notoria barba.

George Clooney regresa con su más reciente proyecto: The Midnight Sky

«Augustine es un científico solitario en el Ártico que trata de contactar con una nave espacial que intenta regresar a la Tierra. Augustine quiere impedir que Sully y sus compañeros astronautas regresen a su hogar, donde se ha producido una misteriosa catástrofe global», reza la sinopsis oficial.

«Aquí el observatorio Barbeau, ¿recibe esto? ¿Hay alguien ahí?», dice Augustine, interpretado por Clooney. «No estamos recibiendo nada. Eso sitúa nuestro último contacto con el control hace tres semanas», dice Sully, encarnada por Felicity Jones.

The Midnight Sky se vuelve el 8vo largometraje y con un diverso reparto

La cinta cuenta con guion de Mark L. Smith basado en la novela homónima de Lily Brooks-Dalton, Good Morning Midnight. Junto a Clooney y Jones, completan el reparto Kyle Chandler, David Oyelowo, Tiffany Boone, Caoilinn Springall, y el actor mexicano Demián Bichir, entre otros talentos.

The Midnight Sky será el octavo largometraje de Clooney como realizador, quien anteriormente dirigió títulos como The Ides of March, Leatherheads, Good Night, and Good Luck, Suburbicon o Monuments Men. También se puso tras las cámaras en cinco episodios de Unscripted y dos capítulos de Catch 22.

Una trama que abarca los problemas ecológicos

Con The Midnight Sky, Clooney quiere concienciar sobre los efectos del cambio climático. «Existe la negación del cambio climático, pero también la idea de lo odioso que todo se ha vuelto, cómo la raza y estos otros temas son polvorines en nuestro país que realmente solo requieren que cualquiera encienda la llama», lamentó en una entrevista con Entertainment Weekly.

George Clooney, el director y actor que fue a la boda royal sin conocer a los novios

Y para posicionar al actor fuera del rango cinematográfico, pero con motivos de ponerlo en el ojo social, un testimonio reveló que tanto George como su esposa Amal Clooney no conocían a Harry y Meghan, sino hasta el día de la boda en 2018.

La madrina de Harry, Carolyn Bartholomew, platicó con los Clooney sobre cómo conocieron a los novios, a lo que respondieron que «era la primera vez que los veían», señala Vanity Fair.

En aquel entonces, George se dejó entrever con un look más pulcro, pero en el papel de su nuevo proyecto demostró el poder de crecimiento de su barba. ¿Qué te parece cómo se ve?

Por Europa Press / Redacción Vanidades