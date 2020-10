Jennifer Lopez saldrá en una nueva película y esto es lo que se sabe

Jennifer Lopez y Armie Hammer protagonizarán la comedia de acción Shotgun Wedding, donde, afirman, «hay excelente química».

La actriz, cantante, bailarina y compositora Jennifer Lopez regresa a los rodajes con un compañero de mucha popularidad en el medio, Armie Hammer. La película donde veremos a este dúo se llama Shotgun Wedding y es una comedia de acción.

Se viene una comedia de acción con el dúo dinámico de Jennifer Lopez y Armie Hammer

Este filme estará dirigido por Jason Moore, quien inició su carrera como director residente en el espectáculo de Broadway de Les Misérables. El debut de su profesión se dio con Pitch Perfect, la comedia musical con Anna Kendrick y Brittany Snow.

Según Deadline, la película «sigue a Darcy (López) y Tom (Hammer), quienes reúnen a sus adorables pero muy obstinadas familias para su boda justo cuando su amor comienza a enfriarse. Y si eso no fuera una amenaza suficiente para la celebración, de repente la vida de todos está en peligro cuando son tomados como rehenes».

Sin fecha de lanzamiento, pero con un pie en el set

A pesar de que aún se desconoce la fecha de lanzamiento, se sabe que la producción iniciará en 2021. Y hay otro nombre reconocido de por medio. Ryan Reynolds también formará parte del reparto, además de ejercer como productor ejecutivo junto a George Dewey, James Myers y Scott O’Brien.

«El irresistible magnetismo de Jennifer y Armie, por separado y juntos, los convierte en la pareja perfecta para esta comedia de acción. Ambos son actores increíblemente divertidos que también pueden dar acción, pero lo que distingue a esta película es la forma en que su química contagiosa domina la pantalla. No puedes apartar tus ojos de ellos», afirmó Erin Westerman, presidenta de producción de Lionsgate, en un comunicado.

La última vez que vimos a los protagonistas

Hammer apareció recientemente en el remake de Rebecca de Netflix y en un capítulo de We Are Who We Are, estrenada por HBO en 2020. Por su parte, los fans vieron a Lopez por última vez en la gran pantalla en Hustlers, estrenada en 2019 y por la cual Jennifer fue nominada a Mejor Actriz Secundaria en los Globos de Oro.

Por Europa Press / Redacción Vanidades