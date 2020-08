No creerás la forma en la que inició su relación entre Elvis y su gran amor y única esposa.

Priscilla Presley, la única mujer que consiguió hacer pasar por el altar a Elvis, miró un poco hacia el pasado para recordar sus primeros años junto a El Rey en el cuarenta aniversario de su muerte, en 2017, y hoy lo recordamos.

La pareja, que tuvo una hija –Lisa Marie– antes de separarse en 1972, coincidió en una fiesta en Alemania cuando él tenía 25 años y ella solo 14, y pronto comenzó un mediático noviazgo de siete años y medio que finalmente acabaría en boda en 1967.

Priscilla Presley narra cómo fue su primer encuentro con Elvis

Curiosamente, Priscilla dijo que cuando se conocieron, ella no era fan de su música y que la gran cantidad de admiradoras del artista le parecía algo ridícula, por lo que ni siquiera se quedó impresionada cuando se lo presentaron.

«No sabía quién era. Evidentemente había oído hablar de Elvis, una de mis amigas pertenecía a uno de sus clubs de fans al que podías unirte, y me enseñó una revista en la que él aparecía firmándole los pechos a una mujer rubia. Cuando lo vi… pensé que jamás me uniría a un club de fans así. Me pareció asqueroso. Fue más tarde cuando me lo presentaron en persona, pero yo no lo veía como una gran estrella de cine o como a un cantante icónico», recordó en una entrevista al programa australiano Today.

Más allá del artista

En el momento en que sus caminos se cruzaron, la estrella estaba atravesando un momento muy complicado a nivel personal después del fallecimiento de su madre, Gladys, y de su traslado a Alemania para servir en el ejército tras completar su entrenamiento militar; esas fueron circunstancias que, desde el punto de vista de Priscilla, le permitió conocer a un Elvis más humano en lugar de a una celebridad con aires de grandeza.

«Lo más probable es que lo conociera en su momento más vulnerable. Acababa de perder a su madre y, por supuesto, también acababan de reclutarlo, lo que podía llegar a resultar devastador en el pico de su carrera», aseguró.

El 16 de agosto de 1977, Elvis falleció a los 42 años consecuencia de un paro cardíaco provocado por tantos años de excesos. Su exesposa está convencida de que, incluso de haber sobrevivido a aquella noche, el mítico cantante jamás habría sido capaz de rehabilitarse y llevar una vida feliz.

