'¿Te gustó?, cáele a besos': el poderoso mensaje de Talina Fernández sobre el tiempo y el amor

Lamentablemente, la comunicadora y periodista Talina Fernández, falleció el 28 de junio en la Ciudad de México, tras ser hospitalizada de emergencia. La muerte de Talina dejó un vacío muy grande en todos aquellos que la conocieron, pues era una mujer cariñosa, amable y muy comprometida.

Tras la noticia, comenzó a hacerse viral un video en el que entrevistan a Talina y ella explica la importancia de no perder el tiempo, vivir “el aquí y el ahora” y aprovechar cada minuto de la vida, sobre todo cuando de amor se trata.

“Tengo un novio, es un gran compañero. Vamos al cine, vamos a comer, nos carcajeamos de las mismas historias y como no tenemos mucho tiempo, todo ha sido muy rápido. Porque eso de que “a ver si en noviembre me caes bien, pues no eh, yo no tengo la seguridad de que voy a llegar a noviembre”, comentó cuando le preguntaron por temas del amor.

“A los diez días lo invité a Acapulco, ni modo, como va. Y entonces, los hijos, aterrados de “qué barbaridad, ¿por qué tan rápido?”, porque no tenemos su tiempo. Tienen que vivir aquí y ahora, ahorita. ¿Te gustó? ¡Cáele a besos! Así tiene que ser, ahorita. Lo único que existe es el ahora y el amor”, finalizó.

En paz descanse, nuestra querida Talina Fernández