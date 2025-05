El corte Pixie de Audrey Hepburn está de regreso este verano para lucir elegante a los 40 +

Hay decisiones que se sienten como un respiro y cambiar de look después de los 40 puede ser justo una forma de reconectar con una versión más ligera, segura y elegante de ti. Este verano, ese aire de renovación viene con nombre propio: nos referimos al corte pixie de Audrey Hepburn, que vuelve a ser tendencia, y con razón.

La imagen de Audrey con ese pelo corto, casi andrógino, sigue siendo inolvidable y no solo por nostalgia, sino porque representa el estilo sin esfuerzo que tanto buscamos en esta temporada. ¡Así que si quieres verte sofisticada, pero sin rigidez, este es tu mejor aliado!

¡Adiós al bob! Este es el mejor corte pixie para mujer

Hay cortes que solo se entienden cuando los llevas, específicamente cuando hablamos del pixie; no solo se trata de mostrar el cuello ni de despejar la nuca, sino de sentirte libre. Este estilo encaja perfecto con el verano porque no abruma, no pesa y no exige largas horas frente al espejo.

A diferencia de los pixies modernos que buscan dramatismo con capas o rapados, el de Audrey es sutil, casi etéreo. No busca transformar, sino resaltar algunos rasgos faciales como la mirada, una mandíbula inclusive, la sonrisa.

La clave está en el corte a medida, que no es un look genérico que se luce igual para todas. Un buen estilista sabrá adaptar el largo del flequillo, la forma de las patillas y el volumen superior según tu rostro para conseguir el efecto ideal para tu estilo.

Corte Pixie de Audrey Hepburn. Portfolio via Getty Images

Lo que hizo inolvidable a Audrey no fue solo su peinado, fue cómo lo llevaba. El corte pixie no oculta, no maquilla, no suaviza. Muestra, es directo y honesto; justo por estas razones se convierte en un símbolo de sensualidad a los 40 o a cualquier edad. ¡No necesitas parecer Hepburn! Solo necesitas ese pequeño impulso que a veces da un corte de pelo para sentir que algo cambia.

Este verano, no se trata de copiar una imagen icónica, sino de traducirla a tu presente. El corte pixie de Audrey Hepburn vuelve con fuerza, y tú puedes hacerlo tuyo, con estilo, carácter y toda la elegancia que este look se merece.