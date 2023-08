3 canciones de desamor cantadas por Ricky Martin para dedicarle a tu ex

Vivir una mala experiencia amorosa es un evento casi normativo en la vida de cualquier mujer, por lo que varios artistas, tanto masculinos como femeninos, se han encargado de dar voz a diferentes vivencias tristes que por su similitud parecieran ser colectivas.

Tener el corazón roto y sentarse a disfrutar de una buena playlist con canciones que describan cómo te estás sintiendo en ese momento siempre resulta una buena idea para lidiar con el mal de amores y más cuando los temas son interpretados por íconos de la música.

Si tu, te encuentras atravesando por un duelo amoroso y necesitas una serie de singles para musicalizarlo, te presentamos 3 canciones de desamor cantadas por Ricky Martin, que, al reproducirlas, podrían ayudarte a sentirte más acompañada.

Es válido pasar una tarde recordando a tu ex para reflexionar y dejar fluir tus sentimientos Anthony Tran/ Unsplash

Es mejor decirse adiós

Lanzada en 1993, esta canción compuesta por Juan Carlos Calderón narra cómo muchas veces las separaciones de pareja se dan por un acuerdo que traerá bien a las dos personas involucradas y es mejor soltar a “continuar viviendo casi como enemigos”

Te extraño, te olvido y te amo

Reproducir en tus bocinas este tema, lanzado en 1995 e incluido en el álbum A medio vivir, podría ayudarte a decirle a tu ex todo lo que aún sientes por él y te recuerda que el amor no es un sentimiento que desaparezca de la noche a la mañana del corazón.

Tal vez

Este popular éxito del 2003 es una canción que, sin duda, puedes mandar por Whatsapp a tu ex, si lo que quieres es decirle que te gustaría volver a intentar una relación con él, después de sus respectivos tiempos para pensar y analizar la situación de su relación.

Así que no dudes en preparar tus pañuelos y no olvides agregar estos y otros singles del cantante puertoriqueño para recordar a tu ex en una tarde de lluvia y dejar fluir tus sentimientos, ya sea sola o acompañada de tus mejores amigas.