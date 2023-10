3 fuertes revelaciones del nuevo libro de Britney Spears: “La mujer que soy”

“Soy finalmente libre de contar mi historia” es una de las declaraciones que Britney Spears realiza a la revista People, donde compartió algunas importantes revelaciones que formarán parte del nuevo libro: “La mujer que yo soy”.

Será el 24 de octubre cuando las memorias de Britney Spears salgan a la venta, pero desde ahora se han filtrado algunos temas sobre la controversial cantante los cuales forman parte de sus esperadas memorias.

Mis fans merecen escucharlo directamente de mí Britney Spears

Algunos de los temas que los fans de la intérprete de “Baby One More Time” esperan conocer a detalle son cómo ha sido el proceso de recuperar su libertad (tras una tutela de 13 años) y cómo se sentía de vivir bajo el control personal y financiero de su padre, entre muchos otros.

“Después de salir de mi tutela, finalmente fui libre de contar mi historia sin consecuencias por parte de las personas a cargo de mi vida”, comenta en entrevista para People, donde incluye algunos adelanto a The Woman In Me (libro que en en español se publicará bajo la casa editorial Plaza y Janés).

Revelación 1: Justin no quería ser padre

Hasta el momento, una de las revelaciones que más ha sorprendido es una confesión de la cantante sobre su pasada y mediática relación con el también cantante, Justin Timberlake. Durante su relación, cuando ella tenía 17 años y él 18, ella se embarazó.

Y aunque en esa época se consideraban una pareja célibe ejemplar, eso sólo era un ardid publicitario. Ahora queda claro que no sólo tuvieron encuentros íntimos (como cualquier pareja de esa edad) , también estuvieron a punto de ser padres.

Sin embargo, según relata la cantante: “Justin no estaba para nada contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”. Por eso, a principios de los 2000, la artista decidió someterse a un aborto. Siendo una de las experiencias más dolorosas en su vida.

La relación de Britney Spears y Justin Timberlake duró de 1999 a 2002.

Revelación 2: la relación de Britney con su padre

Si fuera competencia, James Parnell Spears competiría por el número al peor padre de la historia con “Luisito” Rey (padre de Luis Miguel). Mientras más leemos sobre como administró la fortuna de su hija y mantuvo la tutela por 13 años, menos simpatía nos produce.

En “La mujer que soy”, Britney relata cómo se fue estableciendo la relación con su padre, explorando las carencias afectivas que sufrió y evidenciando como, desde muy pequeña, ella no sólo no se sentía valorada, se sentía manipulada como “niña-robot”, hasta abordar la controversial tutela.

No me merezco lo que mi familia me hizo Britney Spears

“Pasaron trece años sintiéndome como una sombra de mí misma. Ahora pienso en mi padre y sus asociados teniendo control sobre mi cuerpo y mi dinero durante tanto tiempo y me hace sentir mal”, comenta al recordar el proceso que, por fin, le devolvió la libertad.

Revelación 3: cómo recuperó su voz

Para la cantante, un sueño cumplido ha sido el poder recuperar su propia voz (y su poder de decisión). “Durante los últimos 15 años o incluso al comienzo de mi carrera, me senté mientras la gente hablaba de mí y me contaba mi historia”, comenta como parte de la entrevista.

La mujer que había en mí fue reprimida durante mucho tiempo. En el escenario me querían salvaje... y el resto del tiempo, un robot Britney Spears



Hace unos meses, The Sun publicó una nota sobre cómo, varios famosos cercanos a Britney, “estaban nerviosos” por las revelaciones que aparecerían en la biografía... y no es para menos. Seguramente, Justin Timberlake era una de ellas, pues tras su ruptura con Britney, él tomó una actitud de víctima, algo que influyó positivamente en su carrera.

En esta nueva etapa, Britney Spears puede tener otro acercamiento con la prensa de espectáculo, sin el asedio de años pasados. Así, la cantante a artista se dejó fotografiar para la portada de la revista, siendo éste su primer reportaje en más de cinco años.

Con el lanzamiento del nuevo libro “La mujer que soy”, esperamos más revelaciones sobre los pasajes más luminosos y más oscuros que afrontado Britney Spears. Citando una de sus más célebres canciones: ¡ups, lo ha hecho de nuevo! Tiene nuestra atención, ha recuperado su voz y esperamos oír más de ella.