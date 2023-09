4 canciones de Marc Anthony que seguro incluirá en su tour por México ¡y que tienes que escuchar!

Los fans se llenaron de alegría luego de que se diera a conocer que Marc Anthony estará presentándose en varias partes de México con su gira Viviendo Tour, en los meses de octubre y noviembre. Por ello hoy hacemos un recuento de cuáles canciones pudiera incluir en sus próximos conciertos en nuestro país.

Aunque el puertorriqueño tiene varias canciones muy famosas, en caso de que no estés al corriente de los éxitos del cantante, te contamos qué temas musicales seguro estarán en su setlist, para que, si no has escuchado alguno, vayas en este instante a Spotify.

Vivir mi vida

Es una de las canciones que mayor proyección musical le ha dado a nivel internacional. Es un himno a la libertad. Lo curioso de este tema es que no es una canción original del ex de Jlo, sino que es una adaptación de la versión del franco-argelino llamado Khaled que la tituló como C’Est La Vie (Así es la vida).

Valió la pena

Este tema lo compuso el mismo Marc con la ayuda de Emilio Estefan. La canción cuenta la historia de un hombre que hace cualquier cosa por una mujer, si está enamorado de ella. Fue lanzado en 2004 y le valió varios reconocimientos.

Mi gente

Está es originalmente una canción que inmortalizó al legendario salsero Héctor Lavoe, a quien Marc Anthony dió vida en la película El Cantante y fue lanzada en 2007.

Volando entre tus brazos

El artista lanzó este tema en 2004 y su letra trata de una persona que se disculpa por ser muy posesiva con su pareja, ya que teme perderla y siente que no merece su amor. Si. embargo, está enamorado y se siente hipnotizado por ella, volando en sus brazos.

Si bien no se conoce realmente la lista de canciones que interpretará en su paso por México, estas canciones formaron parte de su repertorio en sus conciertos en Estados Unidos, por lo que podemos deducir que probablemente formarán también parte de su setlist.