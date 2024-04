7 datos sorprendentes sobre Joan Manuel Serrat, más allá de la música

Abuelo consentidor: “Ser abuelo es lo más fácil aunque también lo más cansado, porque estas criaturas no tienen sentido de la fatiga, ni del reposo ni de los accidentes de la vida. Ser hijo también es bastante sencillo si tienes la suerte de caer en buenas manos. Lo más complicado es ser padre, porque es algo que no se enseña y porque tienes en tus manos seres que has traído al mundo y dependen de ti”, dijo en entrevista.

Sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte Joan Manuel Serrat