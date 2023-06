La emotiva confesión del príncipe William sobre la canción The Best de Tina Turner

La reina y leyenda del Rock and Roll, Tina Turner, falleció este 24 de mayo a los 83 años de edad y por supuesto, la noticia ha causado revuelo alrededor del mundo. Uno de los afectados particularmente y según reporta The Mirror, es el príncipe William, pues para él, Tina era simplemente, la mejor.

Hace tiempo, William confesó ser un gran admirador de Tina Turner, además de que escucha todo el tiempo sus canciones pues eso le ayuda a mantener vivos los recuerdos de su madre, la princesa Diana.

Durante una entrevista en 2021, William admitió tener una debilidad en particular por la versión de 1989 de The best de Bonnie Tyler, pues le recuerda a un “momento familiar real” de su infancia, en el que se dirigía a la escuela junto a su madre y su hermano Harry.

La música estuvo presente durante la infancia de los pequeños príncipes, gracias a Diana de Gales, pues según explicó William, era ella quien se encargaba de aligerar los momentos de tensión cantándoles sus propias versiones.

“Cuando era más joven, Harry y yo estábamos en un internado. Y mi madre solía toca todo tipo de canciones para calmar la ansiedad de volver a la escuela”.