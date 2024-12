¡Amamos! Los Beckham celebraron el aniversario de la tienda de Victoria Beckham con looks combinados

Victoria Beckham no deja de sorprendernos. Además de consolidarse como una de las diseñadoras más famosas, celebró el 10º aniversario de su tienda insignia en Dover Street, Londres, con un evento memorable. Este espacio, rediseñado en colaboración con la artista interiorista Rose Uniacke, combina modernidad, calidez y la elegancia que define a Victoria Beckham, convirtiéndose en un epicentro de la moda.

La celebración reunió a reconocidas personalidades de la industria y, por supuesto, a su familia, quienes demostraron ser su mayor apoyo. David Beckham y su hija Harper Seven no solo estuvieron presentes, sino que protagonizaron una divertida anécdota de estilo al combinar sus looks con los de la diseñadora.

El estilo de Victoria Beckham: sofisticación con un toque festivo

Victoria Beckham apostó por su clásico traje negro, una de sus firmas de estilo, pero en una versión más sensual. Lució una chaqueta de esmoquin combinada con un body de encaje de profundo escote, botines puntiagudos para estilizar su figura y un bolso rojo que añadió un toque vibrante a su look. Un conjunto que no solo destaca su elegancia atemporal, sino que también inspira ideas para las cenas navideñas.

David Beckham optó por una look sobrio con un abrigo, jersey y pantalones azul marino, mientras que Harper, quien sigue los pasos de su madre en estilo y popularidad, lució un abrigo cruzado de corte ejecutivo con jeans desgastados y zapatillas Adidas. Un look juvenil, cómodo y moderno que resalta su evolución como ícono de estilo.

La familia Beckham demostró, una vez más, que no solo son un referente de unidad, sino también de moda. Este aniversario no solo celebra los logros de Victoria Beckham como diseñadora, sino también su capacidad de inspirar, dentro y fuera de la pasarela, a través de una combinación perfecta de creatividad, elegancia y amor familiar.