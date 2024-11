Así es cómo Victoria Beckham pretende unirse más a Kate Middleton y mantenerse lejos de Meghan Markle

Además de su nacionalidad inglesa, David y Victoria Beckham están unidos a la Familia Real británica gracias a que por mucho tiempo el ícono del fútbol mostró como cometido el hacerse acreedor al título honorífico de “caballero”, el cual pretendía obtener de manos de la mismísima reina Isabel. Por ello, el ex deportista se dio a la tarea de todos estos años trazar estrechas relaciones con cada uno de los royals.

El príncipe Harry y el príncipe William fueron dos de los miembros de la Familia Real con quienes David logró entablar una amistad. Esto a su vez provocó que la esposa del ex futbolista, Victoria, se volviera cercana de las respectivas esposas de los hijos de Carlos III: Meghan Markle y Kate Middleton. Sin embargo, a últimos tiempos, la ex Spice Girl se habría mostrado interesada en procurar su vínculo con la princesa de Gales y olvidar por completo su unión con la duquesa de Sussex.

Respecto a tal afirmación, vale la pena citar una declaración dada por una fuente anónima a la revista Heat, la cual asegura que Victoria y David no quieren “poner en peligro” su amistad con el príncipe William y Kate Middleton, juntándose con los duques de Sussex y que, en cambio, las celebridades desean p

Los Beckham estarían dispuestos a olvidar por completo su vínculo con os Sussex @victoriabeckham/Getty

ermanecer en el “lado bueno”.

¿Por qué se dice que Victoria Beckham está dispuesta a acercarse más a Kate Middleton?

De acuerdo con el medio citado, los Beckham están planeando llevar su amistad con los príncipes de Gales “fuera del trabajo”, y se habla de que William y David estarían planeado “invitar a sus esposas a una cita doble”.

La fuente citada por Heat explica: “David ha estado pasando cada vez más tiempo con William recientemente, ya que trabajan juntos, y aunque antes eran amigos, en los últimos meses se han convertido en verdaderos amigos. Disfrutan hablando de todo lo relacionado con la familia, el trabajo y el fútbol”.

El principe William y David Beckham han trabajado juntos últimamente @KensingtonRoyal

Asimismo, la fuente comentó: “[William y David] han hablado de reunirse con Kate y Victoria cuando las cosas se calmen para todos ellos. Probablemente tendría que ser en una de sus casas de campo, ya que, con sus altos perfiles, sería demasiado salir a un restaurante en Londres”.

La revista también cuenta en su artículo que “nadie está más entusiasmada con estos planes que Victoria, que está entusiasmada con la posibilidad de convertirse en la mejor amiga de la futura reina”.

Victoria Beckham busca conocer más a Kate Middleton Getty Images

Cabe destacar que aunque Kate,ha mostrado su apoyo a Victoria, luciendo vestidos diseñados por ella, la realidad es que aún no son “amigas”, algo que la ex Spice Girl está dispuesta a cambiar. “Victoria está obviamente emocionada con esto, ya que no ha pasado mucho tiempo con Kate y quiere conocerla mejor”, dijo la fuente.

De esta manera se vería completamente sentenciado a su final definitivo el vínculo que Victoria Beckham solía mantener con Meghan Markle, ya que, como bien se sabe, los Sussex y los Gales se encuentran en medio de una disputa que pareciera no tener fin.