La fuerte confesión que hizo la hermana de Meghan Markle sobre el documental de Netflix de los duques de Sussex

Samantha, la media hermana de Meghan Markle reveló que después del estreno del documental de los Sussex en Netflix tuvo que mudarse y “enfrentó amenazas de muerte realistas”, ya que varias de las declaraciones de la ex actriz atentaron directamente en contra de ella.

Cabe recordar que tras las acusaciones hechas por Samantha, la protagonista de “Suits” fue llevada a los tribunales por su media hermana por decir “mentiras maliciosas, hirientes y dañinas”. Samantha pedía a Meghan una compensación por 75 mil dólares. Sin embargo, la exiliada royal logró ganar la demanda.

Tal y como se especifica desde el diario El País, Samantha Markle presentó en noviembre de 2023 una demanda ante el tribunal de Tampa, Florida, debido a que las declaraciones de su hermana “habían arruinado su vida y su reputación” dentro de su comunidad.

El documental de los duques de Sussex habría dañado la reputación de la hermana de Meghan Getty Images

Asimismo, Samantha acusó a Meghan Markle de “orquestar una campaña para difamar y destruir la reputación de su padre y su credibilidad con tal de preservar y promover una falsa narrativa ‘de la pobreza a la realeza’ que Meghan ha fabricado sobre su vida con la Familia Real y los medios mundiales”.

¿Quién es Samantha Markle, la media hermana de la duquesa de Sussex que la demandó por “arruinar su vida”?

Samantha Markle, de 60 años de edad, es la hija mayor del padre de la duquesa de Sussex, Thomas Markle, quien estuvo casado antes de conocer a Doria Loyce Ragland. Actualmente la mujer vive en la localidad de Lakeland, en Florida, y durante todos estos años ha protagonizado toda una serie de enfrentamientos contra la esposa del príncipe Harry.

Antes de llegar a tribunales por el supuesto contenido difamatorio presente en el documental de los Sussex en Netflix, Samantha aseguraba que la duquesa la difamar en la biografía “Finding freedom”, escrita por el biógrafos oficiales de los duques, Omid Scobie y Carolyn Durand, en agosto de 2020.

Samantha Markle ha batallado contra la duquesa de Sussex desde hace varios años

Tras la serie de declaraciones de Meghan, Samantha habría argumentado que la duquesa solo buscaba “demonizar” su imagen y mostrarla como “una mentirosa en busca de fama”, por lo que algunos seguidores de la ex actriz lanzaron “una campaña de odio” contra ella.

Cabe destacar también que la media hermana de Meghan Markle cuenta con un libro, titulado “The Diary of Princess Pushy’s Sister”. Este material bibliográfico, lanzado en febrero de 2021, también trataba de manchar la imagen de la madre del príncipe Archie.

Por último es preciso hacer hincapié en que el fallo a favor de la duquesa se logró gracias a que la jueza asignada al caso determinó que las acusaciones de Samantha no procederían debido a que no se encontraron ejemplos de difamación en el documental, pues todo lo dicho por Meghan eran “ejemplos puros de opiniones”. Además, la jueza desestimó la demanda “con prejuicio”, lo que implica que Samantha Markle no podrá volver a denunciar por este asunto a su hermana menor, según apunta The Mirror.