Ana Obregón rompe el silencio y aclara la polémica tras las acusaciones hacia a su fundación

Desde que inició el año, Ana Obregón y la fundación Aless Lequio han estado en el ojo de la polémica. Esto luego de que se acusara a la actriz de no haber donado todavía el dinero de sus exclusivas y de la venta del libro El chico de las musarañas, tal y como había prometido. Por lo que ha tenido que salir a aclarar los dichos en su contra.

Fue el pasado 1 de enero que el medio Informalia puso sobre la mesa estas acusaciones hacia la también presentadora, por lo que su fundación tuvo que enviar un comunicado para aclarar la situación, pero como esto no ha sido suficiente, la madre del fallecido Aless Lequio rompió el silencio con Sonsoles Ónega para defenderse.

Ana Obregón se defiende de las acusaciones en su contra

A través de una llamada telefónica al programa Y ahora Sonsoles, la artista de 68 años negó todo lo que se ha dicho y también se lamentó por lo sucedido. “Me he quedado muy triste al ver las acusaciones, porque la fundación se ha hecho para honrar a Aless”, contó. “Él era un héroe y quería crear la asociación para apoyar la investigación”, según sus palabras, pues recordemos que el hijo de Ana tenía sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que se produce en los huesos y que le arrebató la vida al joven en 2020.

Ana Obregón fue acusado de no haber donado todavía el dinero de la venta de su libro Getty Images

También aprovechó su intervención para hablar de cuándo se estableció su fundación, ya que dijo que ésta se registró hasta el año 2022 por problemas burocráticos, mientras que parte del dinero de la primera exclusiva “se fue en la dotación inicial de 30.000 euros” para poder formalizar la constitución de la misma. En tanto que ese mismo año hizo otro posado y “el dinero fue directo a la fundación”, dijo.

Además, indicó que en 2023, “hemos donado unos 130 mil euros a nivel europeo y 30 mil euros a otra fundación”. Sin embargo, escuchar todos estos supuestos han hecho que le den ganas “de dejarlo todo”, pues la situación le ha afectado considerablemente.

Ana Obregón dijo sentirse triste por las falsas acusaciones hacia ella Getty Images

En cuanto a su libro, Ana María Obregón también se pronunció y recalcó que sí existe un anticipo “porque yo he estado diez meses trabajando, pero lo que no puedo es decirte la cantidad porque es confidencial” y ha anunciado que “cuando se liquide en marzo publicaré lo que entra en la fundación, que va directo desde la editorial, yo no recibo nada”, decía.

Por último, la actriz le decía a la también periodista y amiga de Letizia Ortiz que aunque tiene la conciencia tranquila, esto le está haciendo bastante daño y que no puede soportarlo más.