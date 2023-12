Así fue cómo se dio el primer encuentro entre Bryan Adams y Lady Di

Bryan Adams es uno de los cantantes canadienses más reconocidos en la escena internacional, mientras que su carrera ha sido también una de las más destacadas, sin embargo, durante los años noventa se le llegó a relacionar con la misma Lady Di por su gran cercanía. Por ello es que hoy te contaremos cómo se conocieron y si es cierto o no este rumor.

Fue durante una entrevista con el medio británico The Sunday Times en donde el artista contó más detalles sobre cómo fue su primer encuentro con la princesa del pueblo, así como la gran amistad que llegó a formar con ella. Aunque, en ese tiempo, recordemos que se le llegó a rumorar una relación sentimental con Diana, pero esto jamás se comprobó.

¿Cómo conoció Bryan Adams a la princesa Diana?

Antes de hablar de ese primer encuentro entre la royal y el intérprete, debemos mencionar que existe una canción de Bryan Adams titulada Diana, la cual fue lanzada en 1985. Aunque a raíz de ello, la prensa comenzó a decir que ambos estaban saliendo, debido a las supuestas ‘indirectas’ que lanzaba en el tema hacia la fallecida princesa y su entonces esposo, el príncipe Carlos.

Bryan Adams lanzó la canción “Diana” en 1985, lo que desató varios rumores sobre él y Lady Di Facebook

Así pues, el cantante relató en la entrevista que cuando se vieron en un aeropuerto, él le habría dicho a Diana de Gales sobre este tema musical, y que ella respondió que sí lo sabía. “Ella estaba sentada y yo estaba de pie. Le dije: ‘Usé tu nombre en una canción una vez’, y Diana dijo: ‘Sí, lo sé, muy gracioso’. De hecho, me gustaría volver a oírla”, de acuerdo con las palabras del intérprete de Heaven.

Esta conversación hizo que el canadiense le enviara una copia de la canción, lo que después desembocó a una invitación. “Así que envié una copia al Palacio de Kensington, recibí una invitación para tomar el té y así fue como nos hicimos amigos”, recordó.

Lady Di habría invitado a Bryan Adams a tomar un té al palacio de Kensington Getty Images

También explicó cómo fue su visita a este recinto, además de la manera en que llegó a comprender a la fallecida princesa. “Cuando fui por primera vez al Palacio de Kensington, ella no me dijo: ‘Realmente necesito hablar con alguien’. Y uno no se mete en la vida de alguien queriendo saberlo todo en los primeros diez minutos. Fue, ‘tomemos una taza de té’, pero luego, cuanto más amigos nos volvimos, más aprendí lo que realmente estaba pasando”, según cuenta.

Pero cuando Lady Di falleció, Bryan Adams retiró la canción como acto de respeto a su memoria y su familia. “La letra de Diana era simplemente humor juvenil. De todos modos, lo retiré después de que Diana muriera por respeto a ella y a sus hijos”, aseguró.