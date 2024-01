Así fue el emotivo tributo que rindieron a Matthew Perry en los Emmy 2024

Confirmado, el coro de la canción “i’ll be there for you” está profundamente ligado a la memoria de Matthew Perry. Mientras la clásica canción de la serie Friends era interpretada, se rindió un emotivo tributo al actor y a quienes han perdido la vida durante los Emmy 2024.

Recordando que la presente edición de los Emmy es una gala atípica, pues, debido a la huelga que paralizó la industria de Hollywood por varios meses, la premiación no se realizó en septiembre del año pasado, sino hasta enero del 2024.

Así ha sido el In Memoriam de los #Emmys, con la canción de 'FRIENDS' en honor a Matthew Perry 💔pic.twitter.com/8UxebCRbe7 — Geek Zone 🍿 (@GeekZoneGZ) January 16, 2024

Durante la sección In Memoriam, se recordaron a las personas involucradas con el medio del espectáculo que fallecieron e finales del 2022 y durante el 2023, sin duda, como estaba previsto, fue un momemto sumamente emotivo.