Así fue la visita del príncipe Louis al set de este famoso reality show

El pasado fin de semana, el príncipe Louis, acompañado de su madre Kate Middleton y de su hermana Charlotte, habrían realizado una visita ultra secreta al set del reality show “Strictly Come Dancing” , de acuerdo con la información que ha trascendido recientemente.

Según lo que informa el diario The Sun, una fuente habría revelado que la princesa de Gales y sus dos hijos menores estuvieron presentes el sábado en el estudio en donde se realiza dicho show televisivo, el cual cabe resaltar que es la versión británica del famoso reality “Dancing with the Stars”.

Incluso, Louis y Charlotte se sentaron en la silla de los jueces y calificaron, con una paleta de puntuación, a algunos de los bailarines que participaron, como a Katya Jones y Neil Jones, de acuerdo con lo que señala el mismo medio.

Louis y Charlotte habrían jugado a ser jueces en su visita al reality Getty Images

También, los dos hijos de William y Kate habrían podido conocer más a profundidad las instalaciones de este lugar, gracias al recorrido que les dieron las presentadoras del programa, Claudia Winkleman y Tess Daly, por el departamento de vestuario. De hecho, se menciona que estando allí Louis, de 5 años, habría tomado una corona de oro y se la habría puesto, a manera de juego.

Durante la visita, que duró dos horas, los pequeños se la pasaron muy bien. Incluso, estuvieron en el balcón donde los concursantes se reúnen sobre la pista de baile, en los estudios Elstree de la BBC.

Asimismo, la fuente contó que ambos niños son grandes admiradores del programa y que “estaban encantados de estar en el set y conocer a sus celebridades favoritas”, además de que se habrían disfrazado.

Mientras tanto, Kate “parecía muy relajada y todo era sonrisas”, pues la fuente también agrega que ella fue “educada, dulce y encantadora con todos” y que, por si fuera poco, “se aseguró de que Louis no se emocionara demasiado”, haciendo referencia a la actitud inquieta y traviesa del hijo menor de los Gales.

Una fuente indica que los tres se la pasaron muy bien en su visita al set de grabación Getty Images

Por otro lado, The Sun menciona que se llevó a cabo un estricto protocolo de seguridad durante la visita de los tres royals. “Hubo un estricto cierre de seguridad en el set y se le dijo al personal que no tomara fotos”, según la fuente de este medio.

Aunque de manera oficial no se han mostrado fotografías de esta visita, se sabe que la princesa Charlotte es una gran ávida del baile, por lo que no resulta nada extraño que haya acudido a dicho programa.