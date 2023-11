Aprende el paso a paso de estos 3 peinados para niñas que puso de moda la princesa Charlotte

Desde 2015, año de nacimiento de la princesa Charlotte de Gales, se ha visto revolucionado el estilo de todas las infantes que rondan su edad, pues de alguna manera u otra, la pequeña hija de los príncipes William y Kate ha creado todo un efecto en la industria de la moda, tal como en el pasado llegó a suceder con su abuela, Lady Di, quien solía imponer tendencia con todos los estilos que probara.

El llamado “efecto Charlotte” se ha vislumbrado no solo en prendas de vestir, sino también en peinados, ya que no hace falta más que una larga cabellera para comenzar a imitar el estilo de la royal, quién promete convertirse en la it girl por excelencia de la realeza británica.

Peinados de la princesa Charlotte que puedes imitar

Si cuentas a tu cargo el cuidado de una menor de edad, de la misma o de una edad similar a la princesa de Gales, no deberías dudar en poner en práctica los siguientes tutoriales, los cuales son fáciles y aseguran dotar a quien los porte de una imagen simpática, arreglada y elegante.

Medio recogido con trenzas Las trenzas han sido un estilo aliado para que la pequeña Charlotte luzca elegante en todas sus apariciones Getty Images

Imitando el estilo que la princesa Charlotte ha llevado en eventos como el jubileo de platino de la reina Isabel II, es preciso recurrir al peinado de medio recogido con trenzas, el cual se lleva a cabo en pocos pasos:

Dos coletas con vuelta Los peinados con frente descubierta son los preferidos de la hija de William y Kate Getty Images

Otro de los peinados favoritos de la pequeña Charlotte, es aquel recogido de enfrente que permite mantener su frente despejada, pero manteniendo la mayor parte de su cabello suelto. Este estilo de logra de la siguiente manera:

Divide tu cabello de manera simétrica, con una raya por el medio. Coge dos mechones pequeños de la parte delantera del peinado y cepíllalos para atrás. Toma una liga y amarra esos dos mechones en “colitas”. Para lograr el efecto de “vuelta”, deberas crear un surco entre las raíces del peinado, tomar la “colita” y meterla dentro. Alisa el peinado con vuelta para que ningún cabello quede suelto.

Peinado asimétrico con frente descubierta El medio recogido fue un peinado muy utilizado por la princesa Charlotte cuando atravesaba su primera infancia

Por último, mencionaremos uno de los estilos capilares predilectos de la princesa “Lottie” en su primera infancia, el cual es mucho más simple que los anteriores, pues lo único que tienes que hacer para realizarlo es lo siguiente: