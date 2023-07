Así luce actualmente Patrick, el guapo hijo de Arnold Schwarzenegger

La exitosa vida de Patrick Schwarzenegger no resulta un secreto para nadie, ya que el joven, desde temprana edad, decidió tomar el camino de sus famosos padres y convertirse en una figura pública.

Exactamente, a la que edad de 13 años fue cuando Patrick comenzó su carrera como actor, apareciendo en la película del director Dennis Dugan, Los calienta bancas (2006). Tal fue la satisfacción del director con el trabajo de pequeño Schwarzenegger que lo invitó años después, en 2013, a participar en la popular comedia Son como niños 2, donde también aparece Salma Hayek.

Se suman a su trayectoria otras siete películas, la más reciente estrenada en 2021; y cuatro series de televisión.

Además, como dato curioso, cabe destacar que por su porte y gran atractivo, Patrick fue seleccionado por la cantante pop Ariana Grande para protagonizar el video de su hit musical de 2013: Right There.

Patrick Schwarzenegger se graduó de la preparatoria Brentwood School en 2012

Instagram @patrickschwarzenegger

La carrera como modelo de Patrick Schwarzenegger

Con un 1.85 metros de estatura y una musculatura envidiable, Patrick Schwarzenegger ha logrado consolidar su carrera como modelo colaborando con grandes firmas de moda, como Armani y Ralph Lauren.

También ha sido patrocinado por Hugo Boss, Tom Ford y otra decena de marcas emergentes, las cuales le han ayudado a sumar su alcance de proyección para finalmente dar a conocer su negocio de emprendimiento: su propia casa de moda con noción altruista.

Instagram @patrickschwarzenegger



La idea de tener su propia marca de ropa nació en 2012 y con apoyo de organizaciones caritativas y fundaciones como The Alzheimer’s Association, Best Buddies International y The Eva Longoria Fund, ha logrado crecer su fama, dándose a conocer bajo el nombre de Project360.

No cabe duda de que el guapo hijo de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver es toda una caja de sorpresas y que con esfuerzo podría equiparar el impacto mediático de su famoso padre.