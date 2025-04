Cine solo para VIP: lo que nadie te contó de CinemaCon 2025

No es ninguna novedad que Tom Cruise está por estrenar el gran final de Misión Imposible, después del Universo Marvel de Thunderbolts, en el mismo mes de mayo que vuelve Ralph Macchio con Karate Kid Legends, con la fama de Jackie Chan. Ni hablar de Brad Pitt en un auto de carreras de F1 al final del mes de junio, un par de semanas antes que el nuevo Superman, David Corenswet, en julio. Lindsay Lohan con Jamie Lee Curtis también vuelven a intercambiar cuerpos en Freakier Friday en agosto, con un género de comedias donde hasta Liam Neeson revivirá el viejo éxito de La Pistola Desnuda, antes de terminar el año con Ariana Grande y Cynthia Erivo en el segundo y final capítulo de Wicked: For Good.

Esas fueron justamente las más “grandes” presentaciones de los más grandes estudios, en la semana de Cinemacon en Las Vegas. Con más famosos que cualquier alfombra roja, las mismísimas estrellas protagonistas fueron presentando en vivo cada una de sus producciones, a puertas cerradas, delante de los dueños de las salas de cine más importantes del planeta. El evento es tan exclusivo que ni siquiera permitieron grabar los mejores recuerdos con teléfonos celulares (Disney fue la única excepción). Pero nosotros estuvimos también presentes, como invitados especiales, y podemos contar lo que muy pocos saben en realidad: el futuro del buen cine todavía está por venir.

Bajo derechos reservados de Romar Media y Getty para CinemaCon.

2025 Sigue siendo un año de transición, para quienes no se dieron cuenta, porque la huelga de actores y guionistas sigue afectando la industria del cine (los Oscar nos lo recordaron al nominar a Emilia Pérez como lo mejor de la última temporada). Y como las mejores producciones recién se reanudaron en el 2024, el mejor nivel de cine recién lo veremos en el 2026 y 2027. Es por eso que los estudios tratan de justificarse, adelantando los esperados estrenos para los próximos años. La idea en general es asegurar un éxito multiplicando nuevos episodios de viejos éxitos, como si el cine se hubiera convertido en “series”, para inspirarse en el exitoso formato de las maratones que suelen tentar a las plataformas de streaming.

Sony fue el primero en resaltar que sus producciones solo se verán en una sala de cine, reviviendo el éxito de Resident Evil en septiembre y una tercera Jumanji en Navidad después de otra versión de Spiderman con Tom Holland en julio, siempre hablando del 2026. Hasta la historia de 28 Years Later ya se confirma como una trilogía con Ralph Fiennes. Y para el 2027, tienen programado el estreno de la versión en cine del videojuego The Legend of Zelda y una nueva Beyond Spider-Verse en junio del mismo año. Claro que la mayor expectativa la generaron al prometer que el día 28 de abril del año 2028 saldrán al mismo tiempo cuatro películas sobre la historia de los Beatles. Tal cual como si fuera una maratón del streaming, pero en el cine, los espectadores podrán elegir el orden en que quieran ver cada ángulo diferente de la historia, con el gladiador Paul Mescal como Paul McCartney, el seductor de Babygirl Harris Dickinson como John Lennon, Joseph Quinn de Stranger Things como George Harrison y el mismo Barry Keoghan que fue nominado al Oscar por Saltburn, como Ringo Starr.

Lionsgate no se quedó atrás al confirmar a Keanu Reeves con otro rodaje de John Wick 5, mientras crean un dibujo animado sobre el principio de la misma historia, con la voz real de Keanu (que nunca la vamos a escuchar en el doblaje de español). Hasta Ana de Armas en persona nos mostró en Cinemacon las imágenes exclusivas de su capítulo aparte de Ballerina, cuando ella también se convirtió en la primera mujer que recibió el premio Cinemacon a la Mejor Artista de Acción.

Bajo derechos reservados de Romar Media y Getty para CinemaCon.

Con otro estilo de celebración, los estudios de Universal Pictures planean festejar el 50 aniversario de Tiburón el año próximo, cuando Steven Spielberg y Christopher Nolan estrenen sus nuevas producciones (junio y julio, respectivamente, sin títulos oficiales). También para el 2026, esperan conquistar al público infantil con las nuevas versiones de Super Mario Bros, Minions y hasta Shrek 5, con el agregado de Zendaya en el rol de la hija de Shrek y Fiona (que tampoco van a escucharla, doblada al español, aunque podríamos imaginarla detrás de los gestos de la actuación).

En medio de un cambio de dueño, Paramount igual piensa apoyarse en viejos éxitos para el 2026, con el terror de Scream 7 y otro dibujo animado del videojuego Sonic.

Hasta Disney mostró un mensaje en video, especialmente grabado por James Cameron desde Nueva Zelandia, confirmando que habrá otras tres versiones de Avatar en el 2026, 2029 y 2031, después de estrenar Avatar: Fuego y Cenizas en diciembre (Zoe Saldaña en persona nos presentó las primeras imágenes que pudimos ver en exclusiva, con lentes 3D).

Para cerrar la semana de promesas, los grandes estudios brindaron a lo grande (con Coca-Cola), entregando los premios CinemaCon a las estrellas que también prometen llenar las salas de cine este año. Como el premio al Director del Año que Tom Cruise le entregó al mismo Christopher McQuarrie que lo dirigió en el gran final de Misión Imposible, antes de felicitar a Glen Powell por el premio a la Estrella del Año, al haber heredado un estilo parecido de acción con la próxima The Running Man. Channing Tatum fue distinguido por una Década de Éxitos adelantando la próxima Roofman (basada en la verdadera historia contada por un mentiroso criminal).

Bajo derechos reservados de Romar Media y Getty para CinemaCon.

Y gracias a la vuelta al cine con Freakier Friday, Lindsay Lohan recibió el premio CinemaCon Vanguard, la misma noche que Jackie Chan anunció el trofeo a la Estrella del Mañana para el nuevo Karate Kid, Ben Wang. Tampoco faltó el factor emocional, con los mejores recuerdos de Star Wars, cuando Mark Hamill fue coronado como el Icono del Cine aunque a fin de año solo se escuchará su voz (sí, en inglés) detrás del malvado pirata fantasma del nuevo dibujo animado Bob Esponja.

Solo falta saber quién ganará el premio más codiciado del bolsillo de los espectadores, en la guerra contra las plataformas de streaming. En realidad, el único perdedor, hasta ahora, ha sido la TV, porque las series se convirtieron en las grandes protagonistas de Netflix y Amazon, que por su lado pelean otra guerra por conseguir el Oscar a la Mejor Película que nunca ganaron todavía. Y quienes crean que el cine pasó a la historia, deberían saber que Warner, Columbia, Paramount, Disney y MGM llevan más de 100 años peleando otras batallas parecidas cuando sobrevivieron los verdaderos funerales de la televisión por cable, el vídeo VHS o una mejor calidad del DVD, gracias a un lema que ahora parecen haber recuperado, con una simple frase: “solo en cines”.