Así fue la salida nocturna de Meghan Markle en Estados Unidos (y sin el príncipe Harry)

Meghan Markle dio de qué hablar luego de ser captada en una salida nocturna en Nueva York. Algo que ha llamado bastante la atención ya que, curiosamente, la duquesa de Sussex se dejó ver sin su esposo, el príncipe Harry.

Meghan Markle de visita en Nueva York

Según reveló Page Six, Meghan fue vista la noche del 10 de abril en Manhatan cenando en el icónico restaurante Polo Bar, propiedad de Ralph Lauren y célebre por su ambiente clásico y clientela de alto perfil. Pero la velada no terminó ahí: tras la cena, la exactriz de Suits se dirigió al Majestic Theatre, donde presenció la aclamada reposición del musical Gypsy.

Esta función, que ha generado entusiasmo entre la crítica, tiene como protagonista a la legendaria Audra McDonald, quien hace historia al ser la primera actriz negra en interpretar a Mama Rose en Broadway.

Además de presenciar este musical, la esposa del duque de Sussex se adentró tras bambalinas y fue recibida por a propia Audra McDonald, con quien compartió un emotivo abrazo y una fotografía que ya circula en redes. De hecho, a través de una publicación en Instagram, que la misma Markle reveló que había convivido con parte del elenco de la obra y que era la primera vez que conocía a McDonald en persona.

“Si tienen la oportunidad de ver @gypsybway, no pueden dejar de hacerlo. Felicitaciones al talentoso elenco y equipo por crear magia en ese escenario”, escribió en un post. “Y conocer a @audramcdonald por primera vez anoche...”, continuó. “Su actuación te dejará sin palabras. Te dará escalofríos. No creo que haya ni un ojo seco en la sala, y si el teatro no hubiera tenido que cerrar, la ovación del público seguiría vigente”, concluyó.

El príncipe Harry no acompañó a Meghan Markle durante su salida a Nueva York Archivo

Curiosamente, en una entrevista con Vanity Fair en 2023, McDonald había mencionado que Meghan era “la persona viva que más admiraba”. Incluso, la actriz destacó en aquella plática la entereza con la que la duquesa ha enfrentado el odio y el escrutinio público. Por lo que, el hecho de que este encuentro se concretara, en este contexto artístico, le da un tinte casi simbólico al momento.

¿Dónde está el príncipe Harry?

También llamó la atención la ausencia del príncipe Harry en esta salida nocturna de Meghan. Sin embargo, ello se debió a que el pelirrojo royal, justo ese mismo día, se encontraba en Lviv, Ucrania, visitando el centro médico Superhumans, dedicado a la rehabilitación de civiles y militares heridos en la guerra.

MientrasMeghan Markle se encontraba en Nueva York, el príncipe Harry visitó un centro de rehabilitación de civiles y militares en Ucrania sussex.com

El hijo menor de Carlos III viajó con representantes de la fundación Invictus Games, profundizando su compromiso con los veteranos, una causa que ha sido pilar en su vida pública.

Mientras que antes de su viaje a Ucrania, Harry se dio cita ante el Tribunal de Apelaciones en Londres para una audiencia de dos días para apelar la decisión del gobierno británico de haberle retirado la protección policial. Un beneficio que los duques de Sussex dejaron de recibir tras retirarse de la Familia Real Británica en 2020.

Por otro lado, con este tipo de apariciones en solitario, Meghan sigue demostrando que su vida pública no depende exclusivamente de su rol como esposa del príncipe Harry. Su narrativa propia —a veces silenciosa, pero muy calculada— avanza con paso firme, y cada una de estas salidas no hace más que confirmar que aún tiene mucho que contar por sí sola.