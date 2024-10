¿Cómo se enamoraron Penélope Cruz y Javier Bardem? La historia detrás de su amor

Después de más de 17 años juntos, Javier Bardem y Penélope Cruz siguen siendo una de las parejas más queridas del cine y la “pareja de oro” del espectáculo. Ahora, gracias a una inusual entrevista a Javier, acompañada de una sesión fotográfica tomada por Penélope, podemos conocer un lado más personal de su relación y cómo comenzó su historia de amor.

En una entrevista íntima para Gentleman’s Journal, Bardem ha abierto las puertas de su hogar madrileño, retratado de manera única por su esposa Cruz. Por primera vez, el actor comparte detalles nunca antes revelados sobre su historia de amor. Se conocieron a principios de la década de los 90, cuando coincidieron en una controversial cinta dirigida por Bigas Luna. “En Jamón, jamón [1992], ella tenía 17 años y yo 22. Fue su primera película; una de mis primeras películas. Una gran película″, así lo recuerda.

Una historia de amor como de cine

Su primer encuentro en el set fue el inicio de una complicidad que se consolidaría con el paso del tiempo: “algo había ahí: una energía, una química, una manera de confiar el uno en el otro como seres humanos. Y eso perduró durante tanto tiempo, a pesar de que no nos vimos ni hablamos durante muchos años”. Después coincidieron en las películas Carne trémula, El consejero, Loving Pablo y, especialmente, Vicky Cristina Barcelona, donde su química desbordante los catapultó a la fama internacional. Su amor se consolidó 15 años después de que se conocieron.

La química de Bardem y Cruz traspasa las pantallas Vicky, Cristina, Barcelona (2008)

Al coincidir en el set de la película dirigida por Woody Allen, los actores se dieron cuenta que el sentimiento que había surgido en 1992 seguía existiendo en 2007. Por si fuera poco, ambos estaban libres para iniciar una relación. “Los dos estábamos solteros en ese momento, así que, naturalmente, ocurrió lo que tenía que pasar: dos personas volvieron a conectar porque compartían un montón de cosas, mucho más de lo que esperaban”

Penélope y Javier: historia de amor

En 2010, Penélope y Javier sellaron su amor con una íntima ceremonia en las Bahamas. Poco después, en 2011, nació Leo, y en 2013, Luna. A pesar de sus constantes viajes y compromisos profesionales, la pareja ha logrado crear un hogar lleno de amor y estabilidad, demostrando que es posible compaginar la fama con una vida familiar plena y feliz.

Nos conocimos y nos conocíamos antes de todo el ruido, antes del éxito y antes de que nadie nos viera con otros ojos Javier Bardem

El que se conocieran antes de que sus nombres fueran reconocidos dentro y fuera de España ha sido un punto clave en su relación, pues: “esa es una base importante, confiar en alguien porque lo conoces de verdad y te conoce de verdad. Tú me ves, yo te veo”, afirmó Bardem en entrevista.

Hasta el momento, sus hijos han crecido lejos de la atención de los medios. Respecto a su papel de padre, Javier contó: “No quiero tener expectativas de en quién quiero que se conviertan por mi propio bien o mi propia recompensa. No quiero decirles qué hacer, cómo hacerlo o presionarlos de una manera que no necesitan”.

Actualmente, la complicidad entre Bardem y Cruz es evidente en cada una de sus apariciones públicas. Desde sus inicios en el cine hasta la actualidad, han demostrado ser una pareja sólida y unida, basada en el respeto mutuo y el cariño incondicional. Su historia de amor ha inspirado a millones de personas en todo el mundo.