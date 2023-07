¿Cómo fue la experiencia de Nicole Kidman trabajando con Stanley Kubrick?

Corría el año 1999 cuando se estrenó en cines la película dirigida por Stanley Kubrick titulada “Ojos bien cerrados”, proyecto en el cual apareció la pareja de moda de aquella época: Nicole Kidman y Tom Cruise.

La película fue el último largometraje del también director de “El Resplandor” y trata acerca de la vida de un matrimonio que se ve envuelto en experiencias de celos y problemáticos encuentros sexuales.

Pese a las complejidades de la trama y la exigencia actoral que requería mantenerse al margen de sus sentimientos hacia Tom, Nicole Kidman relata que Kubrick no tuvo con ella el excéntrico trato que le dió a otras actrices a las que dirigió, que aseguran que el director les provocó un daño emocional irreversible.

Nicole Kidman desmintió la crueldad de Kubrick como director

Unos cuantos años después de haber trabajado con Kubrick, la famosa pareja se divorció Especial

En una entrevista concedida a The New York Times, Nicole negó que genio reconocido, Stanley Kubrick, haya sido cruel con ella, sino más bien señaló que su actitud fue “ardua”, sin llegar a ser “torturador”.

Kidman dijo que se sintió cómoda trabajando con él y que incluso llegó a establecer acuerdos respecto a sus escenas de desnudos, para mantenerse tranquila y segura al momento de aparecer en la pantalla.

“Cuando fui a trabajar con Stanley Kubrick, él dijo, ‘Voy a querer desnudez frontal total’, y yo dije, ‘Ay, no lo sé’, así que llegamos a un gran acuerdo, que era contractual. Me mostraría las escenas con desnudos antes de que aparecieran en la película. Entonces pude sentirme completamente segura. No dije que no a nada de eso. Quería cerciorarme de que no iba a estar parada allí desnuda y todos burlándose de mí. Estaba protegida.”, relató la actriz al entrevistador del Times.

También respecto a su experiencia de trabajo al lado del afamado director, contó que a Kubrick le gustaba ir a comer al remolque que compartía con Tom Cruise, donde compartieron momentos que le dejaron conocer más detalles respecto a la sensibilidad del genio.