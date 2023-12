Cómo pasa Navidad Salma Hayek y cuál es el significado especial de esta celebración

“La Navidad es un momento en el que me conecto mucho con México”, confiesa Salma Hayek Pinault como parte de la entrevista de la portada de diciembre de Caras. Actualmente, la actriz y productora veracruzana, junto a Pepe Tamez, produce “El Sabor de la Navidad”.

“El sabor de la Navidad” es una película original disponible en el servicio de streaming ViX. La cinta narra tres historias paralelas, a través de las cuales se muestra la riqueza cultural y gastronómica mexicana.

“No es sólo comida, es un acto de amor”, es una de las frases de la nueva película, la cual transcurre en la temporada navideña. De ahí que en la entrevista de Salma Hayek Pinault hablara sobre las fiestas decembrinas.

Navidad: doble celebración

El mes pasado, la actriz confesaba que durante estas fechas tiene que organizar un festejo doble, debido a lo multicultural de los integrantes de su familia. Salma disfruta una cena navideña al estilo mexicano y otra a la francesa.

“Tenemos que organizar una falsa Navidad días antes. Porque nos gusta tener una Navidad al estilo mexicano, con mi familia, y luego celebramos una a la francesa con su familia”, expresó a Entertainment Tonight.

#EXCLUSIVA Salma Hayek Pinault @salmahayek está de vuelta en México para producir y contar nuevas historias como “El Sabor de la Navidad”, de la mano del servicio de streaming @VIX . pic.twitter.com/5yVhLYGRc1 — CARAS (@CARASmexico) December 15, 2023

El simbolismo de estas fechas

A la pregunta, ¿cómo pasa la Navidad? Salma Hayek respondió: “La Navidad es un momento en el que me conecto mucho con México. La paso con mi familia mexicana sin importar dónde esté. Cocino con mi madre y salimos en familia a comprar ingredientes para la comida. Hablamos en español. Quizás es un momento en el que me siento en México, a diferencia de la familia de mi marido, que vive la Navidad de manera diferente”.

Sin duda, esta temporada es un momento de agradecer todas aquellos momentos valiosos que ofrecer la vida. Para Salma, los momentos que más atesora no tienen que ver con sus éxitos profesionales. “A la fecha, los momentos más valiosos de mi vida, no han tenido nada que ver con la fama ni la gloria. Sin embargo, gracias a la fama y la gloria, te toca llevarte muchas decepciones que resultan bastante sanas porque te confrontan con muchas realidades que, de haber tenido éxito, quizá no las hubieras podido conocer. Te hace ver la vida y a la gente de otra manera, y lo mismo pasa con uno, pues aprendes, creces y la gente te ve diferente. La gente piensa que, al tener fama y gloria, menos te das cuenta de quién realmente es tu amigo y quién está por interés. En mi caso ha sido al revés y lo he tenido que aprender a la mala (risas)”.

