Conoce a Marco Perego, el atractivo esposo de Zoe Saldaña

La actriz y modelo estadounidense de origen dominicano, Zoe Saldaña, no ha dejado de cosechar éxitos desde su interpretación de la navegante Anamaría en la primera entrega de la saga protagonizada por Johnny Depp, Piratas del Caribe.

Los logros de Saldaña contemplan la grabación de más de una veintena de contenidos de entretenimiento. Entre sus proyectos más relevantes se encuentran: Star Trek Beyond (2013), la saga de Guardianes de la Galaxia y Vivir de noche (2016). Esta última siendo un proyecto escrito y dirigido por Ben Affleck.

Sin embargo, más allá de su éxito profesional, se encuentra el logro que representó para Zoe encontrar a una pareja con la cual ha podido compartir ya 10 años de su vida y la maternidad de tres hijos: los gemelos, Cy Aridio y Bowie Ezio; y Zen Hilario, nacido en 2016.

¿A qué se dedica el padre de los hijos de Zoe Saldaña?

Getty Images

El afortunado hombre que logró conquistar el corazón de la afamada actriz lleva por nombre Marco Perego y es de nacionalidad italiana.

Antes de conocer a quien sería la madre de sus hijos, Perego tenía aspiraciones de convertirse en futbolista profesional en su país. Sin embargo, abandonó esta idea en 2002 para mudarse a Nueva York y entrar al mundo del arte, desempeñándose como escultor y pintor.

Cumpliéndo con sus metas como artista plástico, el esposo de Zoe Saldaña logró aparecer en el diario británico The Guardian por la elaboración de una escultura que bautizó como “The Only Good Rockstar Is a Dead Rockstar”. También, a partir de 2012 logró que su trabajo se exhibiera en importantes locaciones como: la Real Academia de Artes de Londres, el Museo Tuscolano de Roma, el Art Basel de Miami y en la Galería Gmurzynska en Zúrich.

Él y la actriz se conocieron cuando él tenía 34 años y ella 35, y tan solo tres meses después de conocerse, se casaron. Tras la unión nupcial, el escultor adoptó el nombre de Marco Perego-Saldaña y actualmente vive una vida doméstica feliz al lado de su esposa y sus pequeños descendientes.