Conoce qué papel rechazó Emma Stone, el cual pudo haber potenciado su fama

Emily Jean Stone, mejor conocida como Emma Stone, llegó al mundo el 6 de noviembre de 1988 y desde ese momento se supo que su destino estaría marcado por el éxito, ya que la estadounidense no tardó mucho en comenzar a demostrar su talento histriónico, debutando como intérprete en el Valley Youth Theatre de Phoenix como Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas y Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.

Aunque el gran boom de su fama vino hasta sus primeras apariciones en pantalla, siendo The New Partridge Family (2005) el punto de partida en su carrera en televisión.

Más tarde, en 2007, Emma fue solicitada por los productores de una ambiciosa película de comedia, dirigida por Greg Mottola, titulada Superbad, la cual hizo que la actiz de la mano de Michael Cera y Johan Hill saltara finalmente al estrellato, haciendo que en la actualidad la actriz sea considerada como una de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time.

Emma Stone rechazó un importante papel para su carrera

Debido a la filmación de Zombieland 2, Emma Stone tuvo que rechazar un importante papel

Greta Gerwig, la renombrada directora de la exitosa película de Barbie, en 2018, mientras se encontraba afinando los detalles necesarios para comenzar la filmación de la aclamada cinta Mujercitas (2019), pensó en Emma Stone para interpretar el papel de Meg, el cual terminó siendo encarnado por otra Emma, Watson.

Sin embargo, cuando los productores de la película basada en el libro de Louisa May Alcott solicitaron a Stone su participación, ella no pudo hacer más que negarse, debido a que su apretada agenda la mantenía ocupada en la filmación de la secuela de Zombieland, a la cual cabe mencionar no le fue nada bien en taquilla, como sucedió con la primera entrega, también estelarizada por Emma.

Igualmente, por aquella época, la también protagonista de Loco y estúpido amor (2011) se encontraba realizando la promoción de la multinominada película The Favourite, en la cual, junto Olivia Colman, Emma logró dar vida a personajes situados en la misma época que la película que osó a rechazar y que, sin duda pudo haber potenciado su fama, e incluso hacerla acreedora a otro premio Oscar.

Emma Stone cumple años el 6 de noviembre

Hoy en día, aunque muchos tachan a la decisión de Emma Stone de rechazar el papel de Meg como incorrecta, por hacer una mala elección, el éxito y reconocimiento de la actriz continúan y seguramente dentro de poco la veremos nuevamente en pantalla grande deslumbrando con su gran talento y haciéndose acreedora a trofeos que acrecentarán su vitrina llena de galardones.