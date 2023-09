De qué se trata Radical, la nueva cinta protogonizada por Eugenio Derbez

Eugenio Derbez ha logrado conquistar al público en los últimos años con su carisma y talento indiscutible. Este reconocido actor, comediante, conductor y productor mexicano ha dejado una huella en el mundo del entretenimiento.

Ahora, el hijo de la reconocida actriz Silvia Derbez se encuentra cumpliendo 50 años de trayectoria y la mejor forma de celebrarlo es el estreno de la película Radical, donde vuelve a dar vida a un profesor (como lo hizo en CODA).

El actor, quien protagoniza la actual portada de la revista Caras, se ha convertido en uno de los rostros más influyentes y populares de la industria cinematográfica de habla hispana.

Su versatilidad y habilidad para interpretar diversos roles lo han llevado a la fama tanto en México como en el extranjero. Su carisma innato ha conquistado corazones de todas las edades y géneros.

¿De qué se trata Radical?

Una de las características más impresionantes de Eugenio Derbez es su habilidad para transformarse en diferentes personajes de manera magistral.

Desde dar voz al impertinente y adorable burro de “Shrek” hasta personificar a un padre primerizo en “No se aceptan devoluciones”, Derbez nos demuestra que no hay límites para su talento. Ahora, en “Radical”, nos sorprenderá una vez más con una interpretación llena de matices y humor que nos hará reflexionar.

Dirigida por Christopher Zalla, Radical está basada en hechos reales y cuenta la vida de Sergio (Eugenio Derbez), un maestro de primaria en una escuela ubicada en la frontera norte de México, y la realidad de los jóvenes estudiantes en dicho entorno.

Sobre su papel, Eugenio comenta en exclusiva para Caras: “La conexión que tuve con los niños y con el elenco, creo que para mí fue una gran lección. Se remplantea la relación con el maestro que tiene un alumno, no solo en tema de educación sino también de formación... Sobre todo en países como México que hay muchas madres solteras, que tienen que trabajar, y a veces el niño no tiene la conexión que quisiera con sus papás, es entonces cuando el maestro llega a ser como un segundo padre o la segunda madre para ellos”.

Los éxitos de Eugenio

El año pasado, Eugenio Derbez hizo historia al participar en un filme galardonado como Mejor Película en la 94a edición de los Premios de la Academia. Otros proyectos reconocidos de Eugenio son:



“Instructions Not Included": Esta película se convirtió en un fenómeno en taquilla y recibió elogios tanto del público como de la crítica. Derbez deslumbra con su actuación en esta conmovedora historia sobre la paternidad y el amor incondicional.

“How to Be a Latin Lover": En esta divertida comedia, Derbez interpreta a un ex playboy que se ve obligado a comenzar de cero. Su actuación cómica y encanto cautiva al público de principio a fin.

“Overboard": En esta nueva versión de la clásica película de los años 80, Derbez interpreta a un multimillonario arrogante que pierde la memoria. Su dinámica actuación junto a Anna Faris ha sido elogiada por su química en pantalla.

Eugenio Derbez continúa sorprendiéndonos con cada nuevo proyecto. ¡No te pierdas la entrevista completa en la edición impresa de Caras Octubre 2023!