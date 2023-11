Diana, Spencer o The Crown: ¿quién interpreta mejor a la Princesa Diana?

La Princesa Diana es un ícono mundial que sigue siendo recordada por su estilo único y su personalidad carismática. A lo largo de los años, varias actrices han tenido el honor de dar vida a este personaje en la pantalla. Desde la película “Spencer” hasta la serie “The Crown”, repasaremos a las actrices que han interpretado a la Princesa Diana y debatiremos quién lo hizo mejor.

1) Kristen Stewart en “Spencer":

Nacida el 9 de abril de 1990 en Los Ángeles, California, la actriz estadounidense llamó la atención mundial por si papel de Bella Swan en la saga “Twilight”. Pero más allá del personaje por el que se dio a conocer, Kristen Stewart ha buscado otro tipo de retos, al participar en “The Runaways” (2010), “On the road” (2012), “Seberg” (2019) o “Crimes of the furure” (2022).

Incluso, la actriz ha incursionado en la dirección de películas. Para ponerse en la piel de Lady Di en el Spencer, Stewart leyó un par de biografías: “Es una de las historias más tristes que jamás haya existido, y no quiero interpretar simplemente a Diana; quiero conocerla implícitamente. Por cierto, no he estado tan emocionado por interpretar un papel en mucho tiempo”, expresó para Bazaar.

Para Kristen Stewart, el “meterse en la piel” de la princesa, la hizo sentir como una presencia cercana. Cortesía

2) Emma Corrin en “The Crown”

En la aclamada serie “The Crown”, Emma Corrin interpreta a una joven Princesa Diana. Su actuación ha impresionado a muchos espectadores con su habilidad para transmitir la inocencia y la dulzura de Diana en sus primeros años en la Familia Real. Corrin ha capturado a la perfección los gestos y la voz distintiva de Diana, lo que le ha valido el reconocimiento y elogio de la audiencia y la crítica.

Sobre la etapa en la vida que le tocó interpretar, Corrin comentó a Vanity Fair: “En realidad me encanta mi trama, porque tengo el mayor apego a la joven Diana”.

A Emma Corrin le gustó haber podido interpretar la juventud de Diana.

3) Naomi Watts en “Diana”

En la película “Diana”, Naomi Watts se enfrentó al desafío de interpretar a una Princesa Diana más madura. Si bien su actuación fue elogiada en algunos aspectos, también recibió algunas críticas por no lograr capturar completamente la esencia y el carisma de Diana.

A pesar de esto, Watts dedicó tiempo y esfuerzo para investigar a fondo el personaje y brindar una interpretación respetable.

“Me sedujo el personaje fantástico”, dijo Watts a Bazaar. “Diana hizo muchas cosas que tuvieron resultados positivos y negativos. Ella era multifacética. [...] Pero al final hubo problemas [con la película] y terminó tomando una dirección que no era la que esperaba”, llegó a comentar la actriz nominada al Oscar.

Aunque puso todo su empeño en dar vida a la princesa Diana, Naomi Watts sabe que la película no resultó lo que se esperaba.

4) Elizabeth Debicki en “The Crown”

La actriz australiana nació el 24 de agosto de 1990 en París, Francia. A sus 33 años, Debicki se volvió famosa por sus participaciones en “The Gresat Gatsby” (2013), “Guardians of the Galaxy Vol. 2 y 3” (2017 y 2023), entre otras. En la pantalla chica, la vimos en y en “The Night Manager” (2016).

La actriz de 33 años fue elegida para dar vida a la princesa Diana en las temporadas 5 y 6 de The Crown, desde el momento en que se rompió su matrimonio con el entonces Príncipe Carlos hasta su muerte, en 1997.

Sobre su papel como la princesa Diana, la actriz había contado a Bazaar a finales del año pasado: “Ha habido tantas representaciones asombrosas de ella, y en los últimos tiempos también, pero realmente no pensé demasiado en ellas. Tal vez sea porque en realidad soy un bebé del teatro, y es muy normal para mí que varias personas intenten interpretar el mismo personaje. Casi sentí que era parte del canon y simplemente iba a hacer mi propia interpretación”.

Los últimos días de la princesa Diana fueron interpretados por Elizabeth Debicki

¿Quién interpretó mejor a la princesa Diana?

Cada actriz que ha dado vida a la Princesa Diana ha aportado su propio estilo a este icónico e histórico personaje, además de que cada una se ha enfocado en una etapa especial de su vida. A lo largo de sus 36 años de existencia, Lady Di fue evolucionado, de ahí la complejidad de interpretarla.

Si bien todas han dejado su marca, apreciamos y celebramos los esfuerzos de Kristen Stewart en “Spencer” y Emma Corrin en “The Crown”. Ambas actrices han destacado por su habilidad para capturar la esencia única de Diana y transmitirla de manera conmovedora en la pantalla. Si bien cada interpretación es diferente, ambas han dejado una impresión duradera en la historia de las representaciones de la Princesa Diana.

De Kristen Stewart, Emma Corrin y Naomi Watts hasta Elizabeth Debicki, los roles de la Princesa Diana en diversas producciones cinematográficas y televisivas han ido develando diferentes aspectos. Para nosotras, la actuación de Corrin fue la mejor, pues nos mostró el carisma de la princesa del pueblo. Aunque nos queda claro que cada actriz ha dejado su propia huella en la representación de este icónico personaje y ha brindado una visión única de la vida de la Princesa Diana.