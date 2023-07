El día que la mamá de Andrea Legarreta confesó en vivo cuando la conductora le rompió el corazón

Lamentablemente, este domingo 30 de julio, Andrea Legarreta comunicó a través de su cuenta de Instagram, el fallecimiento de su madre, la señora Isabel Martínez.

“Nuestro corazón y alma están destrozados… Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo… Mami no esperaba despedirte tan pronto… No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás en nosotros…”, escribió la conductora.

Andrea siempre externó el gran amor hacia su mamá y nunca perdió oportunidad de decirle cuánto la amaba, por eso, después de la triste noticia, recordamos un sensible 10 de mayo en el que la señora Isabel se enlazó en vivo al programa Hoy para contar una tierna anécdota.

“De la que más me acuerdo, que me rompiste el corazón. Te caché con un camaleón y te dije que lo llevaras al jardín, estaba lloviendo muy fuerte. De repente, yo te gritaba y me asomé a la venta de atrás y que te veo abajo de un árbol y tú empapada. Ahí fue cuando dije, mi niña es protectora de los animales. Y esa anécdota me llenó de emoción, de amor, de orgullo hija. Quiero que sepas que te amo con toda mi vida”, contó la señora Chabelita.

Andrea conmovida por el mensaje de su madre, no dudó en contestarle lo mucho que la amaba y lo afortunados que eran en su familia por tenerla.

Nos unimos a la pena que embarga a la familia de Andrea y le mandamos un fuerte abrazo. En paz descanse, la señora Isabel Martínez.