El gran amor de Tony Bennett fue una fan 40 años menor que se convirtió en su esposa y apoyo fundamental

La industria musical está de luto. Y es que se confirmó el fallecimiento del cantante ganador de 20 Grammys, Tony Bennett, quien estuvo detrás de más de 70 producciones e impulsó a otras grandes como Lady Gaga. Su carrera fue impresionante, pero a su lado, siempre estuvo su más grande amor, la mujer que lo acompañó en su carrera, que se convirtió en su apoyo fundamental y que estuvo con él hasta el último día de su vida.

La muerte de Bennett a los 96 años, fue consecuencia del Alzheimer que padecía, enfermedad que le fue diagnosticada en el 2016. Para Tony, su familia lo era todo, incluso llegó a declarar en varias ocasiones lo orgulloso que se sentía de sus cuatro hijos y siete nietos.

Fue en 1951 cuando gracias a su primer éxito, Because of you, alcanzó la fama rápidamente. Ese año conoció a Patricia Beech, con quien se casó un año después en una ceremonia que sorprendió pues más de 2mil fans llegaron vestidas de negro como señal de tristeza por la boda del cantante. Tuvieron dos hijos y se divorciaron casi 15 años más tarde.

Su segunda esposa y madre de dos hijas, fue la actriz Sandra Grant, a quien conoció cuando filmaba la película The Oscar. Su matrimonio también duró poco y se separaron.

Susan Crow y Tony Bennett Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty

Todo cambió para Bennett cuando llegó a su vida Susan Crow, quien según reporta El Mundo España, fue el gran amor del cantante. Susan, era profesora y 40 años menor que Tony. El medio explica que juntos “protagonizaron un amor de película”, pues viajaron por todo el mundo y hasta crearon una fundación educativa. Se casaron 24 años después de estar juntos.

Tony Bennett y Lady Gaga en los Grammy Larry Busacca/Getty Images for NARAS

Es bien sabido que Susan se convirtió en el apoyo fundamental y más grande del cantante y estuvo con él hasta el último momento. Su popularidad regresó a partir de que grabó Cheek to cheek con Lady Gaga y la cantante siempre ha externado profundo amor y gratitud por él.

Tony Bennett y Susan Crow Myrna M. Suarez/Getty Images

Tras su fallecimiento, ningún miembro de su familia se ha pronunciado, pero se espera que rindan varios homenajes a lo largo de las próximas semanas.