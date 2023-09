Emme Muñiz y otros hijos de famosos que ya han revelado su bisexualidad

Debido a que cada vez se concientiza más acerca de la no discriminación y la inclusión de personas que ejercen distintos espectros de la sexualidad, cada vez más personas en el mundo se han atrevido a revelar su verdadera identidad y preferencias, aumentando así los representantes de las disidencias en el mundo del espectáculo.

Tal es el caso de la “hije” de Jennifer López y Marc Anthony, Emme Muñiz, quien en 2022 fue presentada por su propia madre como una persona no binaria, en medio de un show donde ambas incendiaron el escenario interpretando emotivos y rítmicos temas juntas.

Sin embargo, aunque Emme fue uno de los casos de bisexualidad más sonados el año pasado, existe otro grupo de hijos de famosos que también se han animado a decirse parte de la comunidad LGBTIQ+.

La hija de Will Smith también se ha destapado como bisexual

Willow es recibida en sus conciertos por fanáticos que le avientan banderas con los colores que representan a la bisexualidad

Willow Smith se ha convertido para los jóvenes en todo un ícono de la bixesualidad, desde el año 2019, cuando en una entrevista para el programa de Facebook que tiene su madre, Jada Pinkett Smith, titulado “Red Table Talk”, confesó que, además de que gusta de hombres y mujeres por igual, practica el poliamor.

Dakota Johnson, hija de Melanie Griffith ha hecho guiños hacia su pertenencia a la comunidad LGBT

Los cuestionamientos sobre la vida sexual de Dakota aumentaron tras su actuación en la saga de “50 sombras de Grey”

La tercera letra de la sigla del colectivo de disidencias sexuales corresponde al espectro bisexual, al cual la hija de Melanie Griffith y Don Johnson se ha dicho afecta en diversas entrevistas, donde ha reconocido que siente atracción por las mujeres y que ha atravesado por facetas experimentales y de autodescubrimiento sexual.

También la hija de Johnny Depp se dice parte de la comunidad bisexual

Los cuestionamientos acerca de su sexualidad son recurrentes en las entrevistas hechas a Lily-Rose Depp

Las preferencias sexuales de Lily Rose Depp han estado siempre al descubierto de su público, ya que la heredera del legado del protagonista de “Piratas del Caribe” ha declarado que desde la adolescencia nunca se sintió “completamente heterosexual”, aunque, hasta el momento, no se le ha visto en compañía de ninguna pareja femenina.

Cara Delevingne, otra nepo baby bisexual

Cara se ha convertido en todo un icono de la diversidad sexual

A pesar de que sus padres no se dediquen principalmente al medio del espectáculo, Cara Delevingne pertenece al selecto grupo de los “nepo babies”, debido a que su padre, Charles Delevingne, ha gozado siempre de una gran fortuna e influencia en el ámbito empresarial, legado que ha apoyado la carrera de la modelo, quien no es secreto para nadie que forma parte de la comunidad bisexual, siendo todo un ejemplo para aquejos jovenes que la siguen y no saben como expresar plenamente su amor por personas del mismo sexo.