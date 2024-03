En agosto nos vemos: la curiosa historia del libro de Gabriel García Márquez que quiso destruir

El pasado 6 de marzo se conmemoró el natalicio de Gabriel García Márquez, uno de los escritores más impresionante de la literatura hispanoamericana, y con motivo de ello se lanzó la novela póstuma “En agosto nos vemos”, la cual esconde una curiosa historia.

Mientras que las obras del fallecido colombiano han logrado cautivar y fascinar a toda una generación de lectores, el escritor quiso desechar en su momento a esta obra a la que, por cierto, dicen le puso mucho empeño. Por ello es que hoy te contaremos por qué su rechazo a este libro que a 10 años de su muerte lo vuelve a poner dentro de la literatura.

La nueva novela de Gabriel García Márquez

En días recientes fue el lanzamiento de la obra “En agosto nos vemos”, la cual se trata de la última novela escrita por el Premio Nobel y con la que se pretende redondear su gran legado literario. Mientras que esta obra fue pensada en un inicio como parte de una serie de novelas cortas que hablaran sobre el amor maduro.

Gonzalo Garcia Barcha, el hijo de García Márquez, en la presentación del libro En Agosto nos vemos Isabel Infantes/Getty Images

Fue el hijo del escritor colombiano, Gonzalo García Barcha, quien expresó que esta fue la última novela que su padre dejó sin publicar, y con la que fue también muy crítica, ya que pese haberle dedicado bastante tiempo, Gabo no la veía lista para publicarse en 2004. “Este libro no funciona. Hay que destruirlo”, según lo que llegó a decir, pues él mismo había pedido que no se publicara.

Mientras que su otro hijo, Rodrigo García, considera que este pensamiento de García Márquez se debe a que en sus últimos años de vida ya no tenía ese gran sentido de crítica para analizarlo debido a su demencia senil

“Mi teoría es que cuando dijo que no funcionaba había perdido la capacidad para juzgarlo. No está tan pulida como sus otras novelas, pero tampoco es un desastre que no se entienda. Yo creo que era él quien ya no entendía nada”, sugirió.

¿De qué trata En Agosto nos vemos?

En Agosto nos Vemos es la novela póstuma de Gabriel García Márquez Isabel Infantes/Getty Images

La historia de esta novela póstuma de Gabo se centra en Ana Magdalena Bach, una mujer colombiana que ronda los 40 años y que, cada 16 de agosto, viaja a una isla del Caribe para visitar la tumba de su madre, en donde conoce a un hombre que cambia su dinámica familiar, llevándola a experimentar su sexualidad y su cuerpo con libertad.

En México, Centroamérica y el Caribe, esta obra catalogada como el acontecimiento de la década fue publicada por Grupo Planeta, mientras que en el resto de los países de habla hispana se publicó a través de Random House.