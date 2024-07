¿En qué otras películas y series participó Benji Gregory, el actor que interpretó al niño de ‘Alf’?

La noticia de la muerte del actor Benji Gregory a los 46 años de edad, quien interpretó al niño de la famosa serie ‘Alf', ha sacudido al mundo del espectáculo y a la televisión estadounidense ya que se dio de manera repentina. Si bien el deceso se registró el pasado 13 de junio, fue hasta ahora que la información ha trascendido.

De acuerdo con lo que reportan medios de Estados Unidos como TMZ, Gregory fue encontrado sin vida en su automóvil en un aparcamiento de una oficina del Chase Bank en Peoria, Arizona. Sin embargo, hasta el momento no se ha esclarecido la causa de su muerte.

Benji Gregory fue encontrado sin vida en su automóvil BENJI GREGORY/ INSTAGRAM

Es por ello que tras su partida recordamos su carrera que si bien fue breve, su papel del entrañable Brian Tanner lo catapultó como estrella infantil a finales de los años ochenta y principios de los noventa.

¿En qué películas actuó Benji Gregory?

Si bien su trayectoria en la pantalla fue relativamente corta, gracias a su carisma logró convertirse en uno de los actores infantiles más queridos de la época tras protagonizar la serie de ‘Alf’ de 1986 a 1990. Mientras que esta producción televisiva se convirtió en todo un fenómeno internacional.

Aunque este papel no fue el único que interpretó ya que también llegó a participar en varias películas y series derivado de la fama que alcanzó con su personaje del tierno niño Brian.

Benji Gregory dio vida al personaje de Brian Tanner en la serie de ‘Alf’ de 1986 a 1990 Getty Images

Entre su filmografía se encuentran películas como Jumpin’ Jack Flash (1986), Mr. Boogedy (1986) y Thompson’s Last Run (1986). También, participó en otras producciones después de concluir la serie, como El bosque de colores (1993), Lady Against the Odds (1992) y Never Forget (1991).

Mientras que en televisión Gregory participó en otras series, tanto live action como animadas, por ejempo La isla de la fantasía (emitida entre 1978 y 1984), T.J. Hooker (1982), The A-Team (1983), Punky Brewster (1984), Cuentos asombrosos (1985), La dimensión desconocida (1985) y El fantástico Max (1988) Todas ellas antes de la serie que lo puso en el éxito.

¿Qué fue de la vida de Benji Gregory?

Sin embargo, Benji dejó la actuación y no volvió a aparecer en pantalla, por lo que tomó un rumbo completamente diferente al del entretenimiento. De hecho, en los años 2000 decidió estudiar en la Universidad Academia de Arte y también llegó a enlistarse en la Marina de Los Estados Unidos, en la que permaneció hasta 2005.

En tanto que tras darse a conocer su muerte, su familia reconoció que tenía problemas de salud mental ya que sufría de depresión, trastorno bipolar y tenía un trastorno del sueño.