Helen Mirren se convierte en la “Dama de Hierro” de Israel: Golda Meir

La aclamada actriz británica Helen Mirren regresa a la pantalla grande en el papel de Golda Meir, la icónica primera ministra de Israel. La película, titulada “Golda”, se centra en uno de los momentos más desafiantes de la historia de Israel: la guerra del Yom Kippur de 1973.

La ganadora de un Óscar por su interpretación de la reina Isabel II en “The Queen”, Mirren ofrece una visión profundamente humana de Meir, retratándola como una mujer compleja y llena de imperfecciones. Aunque cometió errores, siempre asumió sus responsabilidades.

Meir es una de las fundadoras de la nación israelí y una de las firmantes de la declaración de independencia, fue denigrada injustamente en su país. En “Golda”, Helen Mirren se sumerge por completo en el papel de la valiente primera ministra, enfrentándose sola a difíciles decisiones mientras fuma cigarrillo tras cigarrillo.

En medio de un mundo dominado por hombres, Meir tiene que ocultar su lucha contra el cáncer. Su única confidente es su asistente personal, interpretada por la talentosa actriz francesa Camille Cottin.

Algunos consideraron que una actriz no judía no debería interpretar a una figura tan importante en la historia israelí, de ahí que la elección de Mirren para el papel generó cierta controversia en el Reino Unido. Sin embargo, el director de la película, Guy Nattiv, defendió su elección, argumentando que los actores deben ser seleccionados por su talento y no por su religión.

“Golda” fue presentada recientemente en la Berlinale, uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Con su interpretación magistral, Mirren sin duda cautivará a la audiencia y nos recordará a todos la fuerza y el coraje de una mujer que dejó una huella imborrable en la historia de Israel.

“Golda": la historia de la primera ministra israelí Getty Images

Para Helen, Golda era una dirigente “totalmente desinteresada, sin ansias de poder o dictatorial”.

La película se concentra en el punto de vista de las autoridades civiles y militares israelíes, y los combates solo son mostrados desde el aire.

“Golda” fue presentada fuera de concurso en la 73ª edición de la Berlinale, y se estrena el 7 de septiembre en salas de cine en México.

Con información de AFP.