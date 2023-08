Joseph: el hijo de Arnold Schwarzenegger que es idéntico al actor cuando era joven

Joseph Baena es el hijo que Arnold Schwarzenegger tuvo fuera del matrimonio con su ama de llaves Mildred Baena, y ahora que ha crecido podemos ver lo idéntico que es al actor cuando era joven.

Él nació un 2 de octubre de 1997 pero Schwarzenegger se enteró de que era su hijo hasta que tenía alrededor de 8 años, cuando empezó a notarse el parecido con su padre.

Como ya sabemos, Arnold fue un ídolo del fisicoculturismo y un ejemplo a seguir de cómo llevar una vida fitness con ejercicio y una rutina especial de alimentación. Y ahora, Joseph ha decidido tomar el mismo rumbo del modelaje culturista.

Joseph Baena siguió los pasos de su padre en el fisicoculturismo Instagram @joebaena

El joven Joseph entrena diariamente en el gimnasio para estar en formar y ganar musculatura, lo que ha hecho que tenga un cuerpo casi igual de marcado que el del famoso actor en su época de juventud.

Además, la relación entre ambos es muy buena. Incluso, en una serie documental de Netflix, Arnold Schwarzenegger se sinceró sobre el tema y afirmó que sabía que lo que hizo estuvo mal, pero aseguró estar orgulloso de su hijo y que es una gran persona.

“Lo amo y ha resultado ser un extraordinario hombre”, indicó el protagonista de la saga de Terminator.

Arnold Schwarzenegger y su hijo tienen una gran relación entre padre e hijo Especial

Baena, con 26 años de edad, compite actualmente en torneos relacionados al fisicoculturismo. y aunado a las cualidades que tiene para este deporte, también es evidente que físicamente es muy parecido a Schwarzenegger.

Muchos usuarios de Instagram coinciden que tanto el rostro como el cuerpo de Joseph tienen mucha similitud con la del actor de origen austriaco.

A través de sus redes sociales, el joven Baena publica fotografías con poses que muestran su musculoso cuerpo, así como sus intensas rutinas de ejercicio.

Por último, el hijo del ex gobernador de California también ha debutado en el cine con pequeños papeles y tuvo una participación en el programa Dancing with the Stars, en 2022.